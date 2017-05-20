Теодосич не жалеет о том, что в конце матча с "Олимпиакосом" решился на трехочковый бросок

"Хороший знак": реакция политиков на победу Роухани на президентских выборах в ИранеМеждународная панорама 20 мая, 17:36
Теодосич не жалеет о том, что в конце матча с "Олимпиакосом" решился на трехочковый бросокСпорт 20 мая, 17:00
РФС не получал обращений по поводу получения гражданства РФ игроком "Зенита" МоллоСпорт 20 мая, 16:50
Баскетболист Хряпа заявил, что матч за третье место в Евролиге - это "игра ни за что"Спорт 20 мая, 16:46
Итудис не согласен с тем, что большинство винит в поражении от "Олимпиакоса" его и де КолоСпорт 20 мая, 16:32
"Луч-Энергия", "Мордовия", "Сокол", "Спартак-Нальчик" и "Нефтехимик" вылетели из ФНЛСпорт 20 мая, 16:27
Открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге: Роналдиньо не смог забить робокиперуСпорт 20 мая, 16:17
Мутко: оценивать работу российских футбольных арбитров может эксперт из ГерманииСпорт 20 мая, 16:13
Мутко считает, что арбитр Карасев продолжит обслуживать матчи РФПЛ в будущем сезонеСпорт 20 мая, 16:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТАМБУЛ /Турция/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сербский защитник ЦСКА Милош Теодосич плохо спал после поражения в полуфинале баскетбольной Евролиги от греческого "Олимпиакоса" (78:82), однако он не жалеет о том, что решился на бросок из-за трехочковой дуги в концовке матча. Об этом он рассказал ТАСС.
ЦСКА уступил "Олимпиакосу" в пятницу. За шесть секунд до конца игры, когда "Олимпиакос" вел "+2", Теодосич решился на трехочковый, но промахнулся.
"Если бы можно было отмотать время назад, то я бы ничего не поменял. Только попал бы в цель. Это была моя точка, и я был уверен в себе. Попал бы - стал героем, но я промахнулся, и все говорят, что бросок у меня получился плохим", - отметил защитник.
На вопрос, как ему спалось после игры, Теодосич ответил: "Конечно, я плохо спал".
В матче за третье место Евролиги ЦСКА сыграет с испанским "Реалом", который уступил турецкому "Фенербахче". Встреча состоится в Стамбуле в воскресенье (начало - 18:00 мск).