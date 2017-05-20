Теодосич не жалеет о том, что в конце матча с "Олимпиакосом" решился на трехочковый бросок

СТАМБУЛ /Турция/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сербский защитник ЦСКА Милош Теодосич плохо спал после поражения в полуфинале баскетбольной Евролиги от греческого "Олимпиакоса" (78:82), однако он не жалеет о том, что решился на бросок из-за трехочковой дуги в концовке матча. Об этом он рассказал ТАСС.

ЦСКА уступил "Олимпиакосу" в пятницу. За шесть секунд до конца игры, когда "Олимпиакос" вел "+2", Теодосич решился на трехочковый, но промахнулся.

"Если бы можно было отмотать время назад, то я бы ничего не поменял. Только попал бы в цель. Это была моя точка, и я был уверен в себе. Попал бы - стал героем, но я промахнулся, и все говорят, что бросок у меня получился плохим", - отметил защитник.

На вопрос, как ему спалось после игры, Теодосич ответил: "Конечно, я плохо спал".

В матче за третье место Евролиги ЦСКА сыграет с испанским "Реалом", который уступил турецкому "Фенербахче". Встреча состоится в Стамбуле в воскресенье (начало - 18:00 мск).