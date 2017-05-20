Россияне проиграли команде Казахстана и не вышли в полуфинал Всемирной серии бокса

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российская команда Patriot Boxing проиграла казахстанской Astana Arlans в ответной встрече четвертьфинала Всемирной серии бокса. Встреча прошла в Караганде и завершилась со счетом 4-1 в пользу казахстанцев.
В составе российской команды победу одержал Артем Сусленков (весовая категория свыше 91 кг). Иван Абрамов (до 52 кг), Шахрийор Ахмедов (до 60 кг), Шахабас Махмудов (до 69 кг) и Имам Хатаев (до 81 кг) проиграли свои бои.
Первая встреча также завершилась победой команды Казахстана - 3-2. Таким образом, в полуфинал вышла Astana Arlans.