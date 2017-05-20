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Российский дзюдоист Абдулжалилов завоевал золото на турнире в Екатеринбурге

Спорт
20 мая, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

Всего в первый день соревнований россияне завоевали семь медалей - одну золотую, три серебряных и три бронзовых

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россиянин Абдула Абдулжалилов завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг на турнире Большого шлема по дзюдо, который проходит в Екатеринбурге.

В финале российский спортсмен оказался сильнее бразильца Шарлеса Шибана, бронзовые медали у белоруса Дмитрия Минку и россиянина Ислама Хаметова.

Всего в первый день соревнований россияне завоевали семь медалей - одну золотую, три серебряных и три бронзовых. Серебро у Сабины Гилязовой (до 48 кг), Алеси Кузнецовой (до 52 кг) и Екатерины Вальковой (до 63 кг). Бронзовые медали завоевали Наталья Кузютина (до 52 кг) и Альберт Огузов (до 60 кг).

Турнир завершится 21 мая.

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