Российский дзюдоист Абдулжалилов завоевал золото на турнире в Екатеринбурге

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россиянин Абдула Абдулжалилов завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг на турнире Большого шлема по дзюдо, который проходит в Екатеринбурге.

В финале российский спортсмен оказался сильнее бразильца Шарлеса Шибана, бронзовые медали у белоруса Дмитрия Минку и россиянина Ислама Хаметова.

Всего в первый день соревнований россияне завоевали семь медалей - одну золотую, три серебряных и три бронзовых. Серебро у Сабины Гилязовой (до 48 кг), Алеси Кузнецовой (до 52 кг) и Екатерины Вальковой (до 63 кг). Бронзовые медали завоевали Наталья Кузютина (до 52 кг) и Альберт Огузов (до 60 кг).

Турнир завершится 21 мая.