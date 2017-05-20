Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шахматист Грищук назвал неблестящей свою игру против Накамуры на Гран-при в Москве

Спорт
20 мая, 17:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Встреча Грищук - Накамура состоялась в субботу и завершилась ничьей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Грищук

Александр Грищук

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский гроссмейстер Александр Грищук остался недоволен своей игрой против американца Хикару Накамуры на московском этапе Гран- при. Об этом он заявил ТАСС.

Смотрите также
Кирсан Илюмжинов

Илюмжинов отметил высокий уровень игры на этапе шахматного Гран-при в Москве

Встреча Грищук - Накамура состоялась в субботу и завершилась ничьей.

"У меня была достаточно перспективная позиция, - сказал Грищук. - Но мне не удалось ничего добиться, поэтому игру считаю неблестящей. Пока рано говорить о моем выступлении на турнире в целом, еще ничего не закончено. Но, вообще, я редко собой удовлетворен".

Турнир проходит в Москве и завершится 21 мая. Московский этап является вторым из четырех в серии Гран- при, в которой соревнуются 24 шахматиста. Только двое лучших попадут на турнир претендентов, где будет определен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена по матчу за шахматную корону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Этап Гран-при FIDE в Москве
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной Канады
25
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею
10
Открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге: Роналдиньо не смог забить робокиперу
11
Пирейское проклятие: ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко объявил об отправке в Донбасс танков Т-80
2
Протоиерей Бойцов: медики поражены сохранностью мощей Николая Угодника
3
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею
4
Меланья и Иванка Трамп в Эр-Рияде не стали покрывать голову
5
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
6
В Канкуне скончался пострадавший при попытке линчевать россиянина мексиканец
7
Досрочный финал: сборные России и Канады по хоккею сыграют в полуфинале чемпионата мира
Темы дня
Загрузка...
Реклама