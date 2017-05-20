Шахматист Грищук назвал неблестящей свою игру против Накамуры на Гран-при в Москве

Василевский, Панарин и Белов стали лучшими игроками в сборной России по хоккею на ЧМСпорт 20 мая, 19:04
Дортмундская "Боруссия" заняла третье место в чемпионате Германии и сыграет в группе ЛЧСпорт 20 мая, 18:58
Святая вода и ихрам в подарок: в древнем Болгаре отпраздновали день принятия исламаОбщество 20 мая, 18:55
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккеюСпорт 20 мая, 18:42
FIDE пока не рассматривает вариант проведения матча за мировую шахматную корону в МосквеСпорт 20 мая, 18:22
В Канкуне скончался пострадавший при попытке линчевать россиянина мексиканецПроисшествия 20 мая, 18:17
Российский велогонщик Закарин стал вторым на 14-м этапе многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 20 мая, 18:17
Меланья и Иванка Трамп в Эр-Рияде не стали покрывать головуМеждународная панорама 20 мая, 18:06
Россия подала иск в ВТО в связи с постоянно вводимыми Украиной санкциямиЭкономика и бизнес 20 мая, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский гроссмейстер Александр Грищук остался недоволен своей игрой против американца Хикару Накамуры на московском этапе Гран- при. Об этом он заявил ТАСС.
Встреча Грищук - Накамура состоялась в субботу и завершилась ничьей.
"У меня была достаточно перспективная позиция, - сказал Грищук. - Но мне не удалось ничего добиться, поэтому игру считаю неблестящей. Пока рано говорить о моем выступлении на турнире в целом, еще ничего не закончено. Но, вообще, я редко собой удовлетворен".
Турнир проходит в Москве и завершится 21 мая. Московский этап является вторым из четырех в серии Гран- при, в которой соревнуются 24 шахматиста. Только двое лучших попадут на турнир претендентов, где будет определен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена по матчу за шахматную корону.