Шахматист Грищук назвал неблестящей свою игру против Накамуры на Гран-при в Москве

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский гроссмейстер Александр Грищук остался недоволен своей игрой против американца Хикару Накамуры на московском этапе Гран- при. Об этом он заявил ТАСС.

Встреча Грищук - Накамура состоялась в субботу и завершилась ничьей.

"У меня была достаточно перспективная позиция, - сказал Грищук. - Но мне не удалось ничего добиться, поэтому игру считаю неблестящей. Пока рано говорить о моем выступлении на турнире в целом, еще ничего не закончено. Но, вообще, я редко собой удовлетворен".

Турнир проходит в Москве и завершится 21 мая. Московский этап является вторым из четырех в серии Гран- при, в которой соревнуются 24 шахматиста. Только двое лучших попадут на турнир претендентов, где будет определен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена по матчу за шахматную корону.