Россиянки Макарова и Веснина вышли в финал турнира WTA в Риме в парном разряде

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал в парном разряде на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Риме. Общий призовой фонд соревнований составляет 2,8 млн долларов.

В полуфинале российские теннисистки оказались сильнее венгерки Тимеи Бабош и чешки Андреа Главачковой - 6:3, 6:7 (4:7), 10:8. В финале Макарова и Веснина встретятся с Юн Цзань Чань из Тайваня и швейцаркой Мартиной Хингис.

Турнир завершится 21 мая.