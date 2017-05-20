FIDE пока не рассматривает вариант проведения матча за мировую шахматную корону в Москве

Василевский, Панарин и Белов стали лучшими игроками в сборной России по хоккею на ЧМСпорт 20 мая, 19:04
Дортмундская "Боруссия" заняла третье место в чемпионате Германии и сыграет в группе ЛЧСпорт 20 мая, 18:58
Святая вода и ихрам в подарок: в древнем Болгаре отпраздновали день принятия исламаОбщество 20 мая, 18:55
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккеюСпорт 20 мая, 18:42
FIDE пока не рассматривает вариант проведения матча за мировую шахматную корону в МосквеСпорт 20 мая, 18:22
В Канкуне скончался пострадавший при попытке линчевать россиянина мексиканецПроисшествия 20 мая, 18:17
Российский велогонщик Закарин стал вторым на 14-м этапе многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 20 мая, 18:17
Меланья и Иванка Трамп в Эр-Рияде не стали покрывать головуМеждународная панорама 20 мая, 18:06
Россия подала иск в ВТО в связи с постоянно вводимыми Украиной санкциямиЭкономика и бизнес 20 мая, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная федерация шахмат (FIDE) пока не рассматривает возможность проведения матча за звание чемпиона мира в Москве. Об этом ТАСС заявил президент FIDE Кирсан Илюмжинов.
"Пока нет, заявки еще не было, - сказал Илюмжинов. - Хотя на открытии музея шахмат Сергей Собянин сказал, что Москва готова принять матч за звание чемпиона мира. Но сейчас есть и другие претенденты".
Матч за шахматную корону в последний раз проходил в Москве в 2012 году, когда встретились индиец Вишванатан Ананд и израильтянин Борис Гельфанд.
В Москве с 12 по 21 мая проходят соревнования этапа Гран-при FIDE с участием сильнейших шахматистов мира. Московский этап является вторым из четырех в серии Гран- при, где соревнуются 24 шахматиста. Только двое лучших попадут на турнир претендентов, где будет определен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в борьбе за шахматную корону.