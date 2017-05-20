FIDE пока не рассматривает вариант проведения матча за мировую шахматную корону в Москве

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная федерация шахмат (FIDE) пока не рассматривает возможность проведения матча за звание чемпиона мира в Москве. Об этом ТАСС заявил президент FIDE Кирсан Илюмжинов.

"Пока нет, заявки еще не было, - сказал Илюмжинов. - Хотя на открытии музея шахмат Сергей Собянин сказал, что Москва готова принять матч за звание чемпиона мира. Но сейчас есть и другие претенденты".

Матч за шахматную корону в последний раз проходил в Москве в 2012 году, когда встретились индиец Вишванатан Ананд и израильтянин Борис Гельфанд.

В Москве с 12 по 21 мая проходят соревнования этапа Гран-при FIDE с участием сильнейших шахматистов мира. Московский этап является вторым из четырех в серии Гран- при, где соревнуются 24 шахматиста. Только двое лучших попадут на турнир претендентов, где будет определен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в борьбе за шахматную корону.