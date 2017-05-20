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FIDE пока не рассматривает вариант проведения матча за мировую шахматную корону в Москве

Спорт
20 мая, 18:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Матч за шахматную корону в последний раз проходил в Москве в 2012 году, когда встретились индиец Вишванатан Ананд и израильтянин Борис Гельфанд

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Кирсан Илюмжинов

Кирсан Илюмжинов

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная федерация шахмат (FIDE) пока не рассматривает возможность проведения матча за звание чемпиона мира в Москве. Об этом ТАСС заявил президент FIDE Кирсан Илюмжинов.

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Илюмжинов отметил высокий уровень игры на этапе шахматного Гран-при в Москве

"Пока нет, заявки еще не было, - сказал Илюмжинов. - Хотя на открытии музея шахмат Сергей Собянин сказал, что Москва готова принять матч за звание чемпиона мира. Но сейчас есть и другие претенденты".

Матч за шахматную корону в последний раз проходил в Москве в 2012 году, когда встретились индиец Вишванатан Ананд и израильтянин Борис Гельфанд.

В Москве с 12 по 21 мая проходят соревнования этапа Гран-при FIDE с участием сильнейших шахматистов мира. Московский этап является вторым из четырех в серии Гран- при, где соревнуются 24 шахматиста. Только двое лучших попадут на турнир претендентов, где будет определен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в борьбе за шахматную корону.

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Этап Гран-при FIDE в Москве
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