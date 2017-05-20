Третьяк считает, что удаления сломали игру сборной России в полуфинале ЧМ с канадцами

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Удаления сломали игру сборной России по хоккею в полуфинальном матче чемпионата мира против команды Канады. Об этом журналистам рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Сборная России проиграла команде Канады со счетом 2:4 в матче 1/2 финала чемпионата мира. Встреча проходила в Кельне. Российские хоккеисты после второго периода вели в счете - 2:0.

"Два периода играли хорошо, но два удаления сломали игру", - сказал Третьяк.

Матч за третье место сборная России проведет 21 мая против проигравшего во встрече между командами Финляндии и Швеции. Игра начнется в 17:15 мск.