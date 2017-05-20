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Дадонов: волнение не повлияло на игру сборной России в матче 1/2 финала ЧМ с канадцами

Спорт
20 мая, 19:20 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В субботу сборная России со счетом 2:4 проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира, выигрывая после второго периода - 2:0

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Евгений Дадонов (справа)

Евгений Дадонов (справа)

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Волнение не стало причиной поражения сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира с командой Канады. Такое мнение журналистам высказал форвард российской команды Евгений Дадонов.

В субботу сборная России со счетом 2:4 проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира, выигрывая после второго периода - 2:0.

"Не думаю, что в поражении роль сыграло волнение. Возможно, удаления не пошли нам на пользу. Два периода игра получалась, в третьем не пошло", - сказал Дадонов.

В матче за третье место подопечные Олега Знарка 21 мая встретятся с проигравшим в паре Швеция - Финляндия. Игра начнется в 17:15 мск.

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Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею

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