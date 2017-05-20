Плющев: уровень канадских хоккеистов на данный момент выше, чем у российских

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Уровень игры хоккеистов сборной Канады на текущий момент выше, чем у национальной команды России, хотя у россиян играли все сильнейшие, а у соперника нет. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

В субботу сборная России в полуфинале чемпионата мира уступила канадцам со счетом 2:4, при чем все пропущенные шайбы пришлись на последний период встречи. Соперник россиян по игре за третье место определится в субботу вечером, когда во втором полуфинале встретятся сборные Швеции и Финляндии.

"Мы уже на протяжении восьми лет никак не можем обыграть канадцев. Это значит, что не все так хорошо в российском хоккее, как мы думаем. После такого поражения надо сделать очень глубокие выводы и проанализировать, почему мы раз за разом уступаем североамериканцам. А ребята в сегодняшней игре сделали все, что могли, выложились по полной, ни к одному игроку не может быть претензий", - сказал Плющев.

"Ссылаться на необъективное судейство тоже глупо, итог встречи решили не они, - продолжил собеседник агентства. - Вопрос в том, что мы проигрываем команде, которая выступала далеко не в оптимальном составе. Канада собрала молодых ребят, готовых биться за свою страну, а у нас играли лучшие. Значит, на данный момент они сильнее нас".

"Играть "на таран" с канадцами было странным решением. Неужели хотели их обыграть таким образом? У них у всех рост за метр девяносто. Валерий Харламов не обладал выдающимся ростом, однако обыгрывал многих североамериканских звезд", - подытожил специалист.

Также Плющев выразил надежду, что команде удастся уехать с чемпионата мира с наградами. "Медаль - это хорошо, но мы должны стремиться только к золоту, никаких других целей быть не может", - отметил собеседник ТАСС.