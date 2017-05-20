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Знарок: удаления стали одной из причин поражения сборной России от канадцев на ЧМ

Спорт
20 мая, 19:49 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Главный тренер национальной команды заявил, что доволен игрой своих подопечных

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Хоккеисты сборной России

Хоккеисты сборной России

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Удаления стали одной из причин поражения сборной России от команды Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды Олег Знарок.

В субботу сборная России со счетом 2:4 проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира.

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"Удаления сломали игру, мы потратили силы, из-за этого совершали ошибки. Я доволен своей командой. У нас оставалось 30 секунд меньшинства в начале третьего периода, нужно было выстоять", - сказал Знарок.

"Я надеялся, что мы сегодня выиграем. Моменты были хорошие, но не смогли дожать их во втором периоде. Дело здесь не в психологии", - добавил тренер сборной России.

По ходу третьего периода защитник сборной России Владислав Гавриков получил травму и не смог продолжить встречу. "Его состояние очень плохое", - прокомментировал Знарок.

Матч за третье место сборная России проведет 21 мая против проигравшего во встрече между командами Финляндии и Швеции.

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