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Сборная России завоевала шесть золотых медалей во второй день ЧЕ по самбо

Спорт
20 мая, 20:08 UTC+3 МИНСК МИНСК 20, мая. /ТАСС

Также в активе национальной команды две бронзовые награды

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© Егор Алеев/ТАСС

МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали восемь медалей - шесть золотых и две бронзовые - во второй день чемпионата Европы по самбо. Турнир проходит в Минске.

В соревнованиях у женщин первое место заняла Анастасия Поликарпова (весовая категория до 52 кг), третьими стали Анна Щербакова (64) и Дайна Амбарцумова (80). В боевом самбо золотые медали завоевали Александр Саликов (62), Икрам Алискеров (82) и Денис Гольцов (свыше 100). В спортивном самбо у мужчин золото на счету Владимира Гладких (57) и Вячеслав Михайлина (100).

Турнир завершится 21 мая.

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