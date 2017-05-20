Сборная России завоевала шесть золотых медалей во второй день ЧЕ по самбо

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МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали восемь медалей - шесть золотых и две бронзовые - во второй день чемпионата Европы по самбо. Турнир проходит в Минске.
В соревнованиях у женщин первое место заняла Анастасия Поликарпова (весовая категория до 52 кг), третьими стали Анна Щербакова (64) и Дайна Амбарцумова (80). В боевом самбо золотые медали завоевали Александр Саликов (62), Икрам Алискеров (82) и Денис Гольцов (свыше 100). В спортивном самбо у мужчин золото на счету Владимира Гладких (57) и Вячеслав Михайлина (100).
Турнир завершится 21 мая.