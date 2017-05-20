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Хоккеист сборной Канады Демер назвал российскую команду сильнейшим соперником на ЧМ

Спорт
20 мая, 20:43 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Защитник заявил, что при счете 2:0 в пользу россиян канадцам удалось вернуться в игру

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КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России была лучшей командой, с которой канадцам довелось играть на чемпионате мира по хоккею. Такое мнение журналистам высказал защитник канадцев Джейсон Демер.

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Канадские хоккеисты, проигрывая в полуфинале россиянам после первых двух периодов 0:2, победили в матче со счетом 4:2 и вышли в финал чемпионата мира.

"Считаю, что мы играли против лучшей команды на этом турнире, в составе которой отличные игроки. Мы неплохо смотрелись при счете 0:2, а потом сумели вернуться в игру, - сказал Демер. - В раздевалке тренер сказал нам, что мы играем хорошо, нам надо ждать своего шанса и не отчаиваться. Третий период стал для нас особенным".

В финале 21 мая канадцы сыграют с победителем второй полуфинальной пары Швеция - Финляндия.

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