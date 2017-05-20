Хоккеист сборной Канады Демер назвал российскую команду сильнейшим соперником на ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России была лучшей командой, с которой канадцам довелось играть на чемпионате мира по хоккею. Такое мнение журналистам высказал защитник канадцев Джейсон Демер.

Канадские хоккеисты, проигрывая в полуфинале россиянам после первых двух периодов 0:2, победили в матче со счетом 4:2 и вышли в финал чемпионата мира.

"Считаю, что мы играли против лучшей команды на этом турнире, в составе которой отличные игроки. Мы неплохо смотрелись при счете 0:2, а потом сумели вернуться в игру, - сказал Демер. - В раздевалке тренер сказал нам, что мы играем хорошо, нам надо ждать своего шанса и не отчаиваться. Третий период стал для нас особенным".

В финале 21 мая канадцы сыграют с победителем второй полуфинальной пары Швеция - Финляндия.