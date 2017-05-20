Хоккеист сборной Канады Демер назвал российскую команду сильнейшим соперником на ЧМ

Винер-Усманова: российские гимнастки победили в командном турнире ЧЕ по всем статьямСпорт 20 мая, 22:08
В периоде от успеха: сборная России по хоккею проиграла канадцам в полуфинале ЧМСпорт 20 мая, 22:00
Сборная России по художественной гимнастике выиграла первое золото на ЧЕСпорт 20 мая, 21:35
Российская пара выиграла чемпионат Европы по акробатическому рок-н-роллу в МосквеСпорт 20 мая, 21:22
На выставке в Петербурге представили приборы и экипировку полярников с дрейфующих станцийВ стране 20 мая, 21:04
"Рома" обыграла "Кьево" в матче чемпионата ИталииСпорт 20 мая, 21:02
Мамедьяров сыграл вничью со Свидлером в восьмом туре этапа Гран-при по шахматам в МосквеСпорт 20 мая, 20:35
Сборная России завоевала шесть золотых медалей во второй день ЧЕ по самбоСпорт 20 мая, 20:08
Путин высоко оценил мастерство и репертуар ансамбля "Солисты Москвы"Культура 20 мая, 20:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России была лучшей командой, с которой канадцам довелось играть на чемпионате мира по хоккею. Такое мнение журналистам высказал защитник канадцев Джейсон Демер.
Канадские хоккеисты, проигрывая в полуфинале россиянам после первых двух периодов 0:2, победили в матче со счетом 4:2 и вышли в финал чемпионата мира.
"Считаю, что мы играли против лучшей команды на этом турнире, в составе которой отличные игроки. Мы неплохо смотрелись при счете 0:2, а потом сумели вернуться в игру, - сказал Демер. - В раздевалке тренер сказал нам, что мы играем хорошо, нам надо ждать своего шанса и не отчаиваться. Третий период стал для нас особенным".
В финале 21 мая канадцы сыграют с победителем второй полуфинальной пары Швеция - Финляндия.