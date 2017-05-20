Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Рома" обыграла "Кьево" в матче чемпионата Италии

Спорт
20 мая, 21:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу римского клуба

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Ромы"

Футболисты "Ромы"

© EPA/SIMONE VENEZIA

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Рома" одержала победу над "Кьево" со счетом 5:3 в гостевом матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Стефан Эль-Шаарави (28-я, 58-я минуты), Мохамед Салах (42, 76) и Эдин Джеко (83). У проигравших отличились Лукас Кастро (15) и Роберто Инглесе (37, 86).

В турнирной таблице "Рома", набрав 84 очка, занимает второе место. Лидирует в чемпионате "Ювентус", имея в активе на одно очко больше, свой матч команда из Турина проведет в воскресенье против "Кротоне". Третьим, набрав 80 очков, идет "Наполи", который позднее в субботу встретится с "Фиорентиной". "Кьево" с 43 очками идет 14-м.

В заключительном туре, матчи которого пройдут 28 мая, "Рома" примет "Дженоа", "Кьево" в гостях сыграет с "Аталантой".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной Канады
25
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею
10
Открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге: Роналдиньо не смог забить робокиперу
11
Пирейское проклятие: ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко объявил об отправке в Донбасс танков Т-80
2
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
3
Меланья и Иванка Трамп в Эр-Рияде не стали покрывать голову
4
Протоиерей Бойцов: медики поражены сохранностью мощей Николая Угодника
5
В Канкуне скончался пострадавший при попытке линчевать россиянина мексиканец
6
В акции "Ночь в музее" принимают участие 2 тыс. учреждений культуры
7
Жители мексиканского Канкуна опубликовали видео конфликта с россиянином
Темы дня
Загрузка...
Реклама