"Рома" обыграла "Кьево" в матче чемпионата Италии

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Рома" одержала победу над "Кьево" со счетом 5:3 в гостевом матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Стефан Эль-Шаарави (28-я, 58-я минуты), Мохамед Салах (42, 76) и Эдин Джеко (83). У проигравших отличились Лукас Кастро (15) и Роберто Инглесе (37, 86).
В турнирной таблице "Рома", набрав 84 очка, занимает второе место. Лидирует в чемпионате "Ювентус", имея в активе на одно очко больше, свой матч команда из Турина проведет в воскресенье против "Кротоне". Третьим, набрав 80 очков, идет "Наполи", который позднее в субботу встретится с "Фиорентиной". "Кьево" с 43 очками идет 14-м.
В заключительном туре, матчи которого пройдут 28 мая, "Рома" примет "Дженоа", "Кьево" в гостях сыграет с "Аталантой".