Эксперт: российские хоккеисты в игре с канадцами совершили больше ошибок, чем за весь ЧМ

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские хоккеисты в полуфинальном матче чемпионата мира с канадцами совершили больше ошибок, чем за весь турнир. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

В субботу сборная России со счетом 2:4 проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира, выигрывая после второго периода - 2:0.

"Ребята не расслабились, они бились два периода. Просто сказалась психология и, видимо, стали играть на удержание. Столько наделали ошибок, сколько не делали за весь турнир", - сказал Кожевников.

Российские хоккеисты провели четыре матча против канадцев под руководством главного тренера Олега Знарка и во всех встречах сборная России проигрывала. Ранее россияне встречались с командой Канады в финале чемпионата мира 2015 года (1:6), в выставочном матче (2:3) и в полуфинале Кубка мира в 2016 году (3:5).

"Это не у Знарка (проблема с канадцами), не нужно его трогать, ведь команда играет во всех турнирах. Понятно, что мы далеко от канадцев, хотя в этом году у нас был шанс зацепиться. Это показало, что даже не самые сильные игроки канадцев обыгрывают наших сильнейших", - отметил он.

В матче за третье место подопечные Олега Знарка 21 мая встретятся с проигравшим в паре Швеция - Финляндия.