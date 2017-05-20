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Эксперт: российские хоккеисты в игре с канадцами совершили больше ошибок, чем за весь ЧМ

Спорт
20 мая, 21:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По словам двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, в действиях россиян сказалась психология, приведшая к игре на удержание

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МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские хоккеисты в полуфинальном матче чемпионата мира с канадцами совершили больше ошибок, чем за весь турнир. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею

В субботу сборная России со счетом 2:4 проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира, выигрывая после второго периода - 2:0.

"Ребята не расслабились, они бились два периода. Просто сказалась психология и, видимо, стали играть на удержание. Столько наделали ошибок, сколько не делали за весь турнир", - сказал Кожевников.

Российские хоккеисты провели четыре матча против канадцев под руководством главного тренера Олега Знарка и во всех встречах сборная России проигрывала. Ранее россияне встречались с командой Канады в финале чемпионата мира 2015 года (1:6), в выставочном матче (2:3) и в полуфинале Кубка мира в 2016 году (3:5).

"Это не у Знарка (проблема с канадцами), не нужно его трогать, ведь команда играет во всех турнирах. Понятно, что мы далеко от канадцев, хотя в этом году у нас был шанс зацепиться. Это показало, что даже не самые сильные игроки канадцев обыгрывают наших сильнейших", - отметил он.

В матче за третье место подопечные Олега Знарка 21 мая встретятся с проигравшим в паре Швеция - Финляндия.

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