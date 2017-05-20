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Сборная России по художественной гимнастике выиграла первое золото на ЧЕ

Спорт
20 мая, 21:35 UTC+3 БУДАПЕШТ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсменки одержали победу в командном турнире

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Александа Солдатова

Александа Солдатова

©  EPA/BERND WEISSBROD, архив

БУДАПЕШТ, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские спортсменки одержали победу в командном турнире чемпионата Европы по художественной гимнастике, который стартовал накануне в Будапеште. Сборная России набрала в сумме 182,175 балла.

Второе место заняли представительницы Белоруссии (171,450), третье - команда Болгарии (170,300). Чемпионками Европы стали Александра Солдатова и сестры Дина и Арина Аверины, а также юниорская команда России в групповых упражнениях (Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Дарья Перевозчикова, Ксения Маркова, Елизавета Богацкова и Диана Менжинская).

На текущем турнире введена новая система командных соревнований, при выявлении сильнейшей сборной складывались результаты, показанные взрослыми спортсменками в квалификации в отдельных видах (Солдатова и Аверины), и к ним прибавлялась сумма баллов за два дня, которую набрали юниорки в групповых упражнениях с десятью булавами.

В заключительный день соревнований состоятся финалы у взрослых в отдельных упражнениях. Также в воскресенье определится чемпион Европы в групповых упражнениях у юниорок.

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