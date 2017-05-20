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Винер-Усманова: российские гимнастки победили в командном турнире ЧЕ по всем статьям

Спорт
20 мая, 22:08 UTC+3 БУДАПЕШТ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, команда, начавшая новый олимпийский цикл в новом составе, одержала безоговорочную победу с большим отрывом

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Ирина Винер-Усманова

Ирина Винер-Усманова

© Артем Геодакян/ТАСС, архив

БУДАПЕШТ, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по художественной гимнастике, начавшая новый олимпийский цикл в новом составе, сумела одержать в командном турнире чемпионата Европы безоговорочную победу. Об этом сообщила журналистам главный тренер и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

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Российские спортсменки одержали победу в командном турнире чемпионата Европы по художественной гимнастике, который стартовал накануне в Будапеште, набрав в сумме 182,175 балла. Второе место заняли представительницы Белоруссии (171,450), третье - команда Болгарии (170,300). Чемпионками Европы стали Александра Солдатова и сестры Дина и Арина Аверины, а также юниорская команда России в групповых упражнениях (Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Дарья Перевозчикова, Ксения Маркова, Елизавета Богацкова и Диана Менжинская).

"Мы выиграли по всем статьям с новым составом и оценками, которые зашкаливают, - заметила Винер-Усманова. - Это только первый год олимпийского цикла. Сегодня Арина и Дина получали 19,300 балла, это очень высокие оценки. Они выполнили все сегодня, хотя были и ошибки в других видах, в общем все получилось здорово, мы выиграли с большим отрывом".

"В этот раз победитель в командных соревнованиях определяется по-новому, это очень правильное новшество. Я бы посоветовала Международной федерации гимнастики проводить командные соревнования в таком формате - по результатам группового упражнения и индивидуальных выступлений гимнасток", - отметила Винер-Усманова.

Винер-Усманова считает, что сделала ошибку, доверив выступать на ЧЕ с лентой Дине Авериной

"Дина Аверина сегодня сделала "Пламя Парижа" не так, как должна была сделать, - заметила Винер-Усманова. - Я здесь очень ошиблась, доверив девочкам самим решать, кто где будет выступать. Девочки сказали, что ленту будет делать Дина. Хотя у другой близняшки лента под венгерскую музыку - "Чардаш", надо было делать ее".

Дина Аверина в упражнении с лентой заняла в квалификации только шестое место, которое, тем не менее, дает ей право выступить в воскресном финале. Она набрала 16,550 балла. С первого места вышла в финал ее соотечественница Александра Солдатова (18,975).

На ЧЕ-2017 введена новая система командных соревнований. При выявлении сильнейшей сборной складывались результаты, показанные взрослыми спортсменками в квалификации в отдельных видах (Солдатова и Аверины), к ним прибавлялась сумма баллов за два дня, которую набрали юниорки в групповых упражнениях с десятью булавами.

В заключительный день соревнований состоятся финалы у взрослых в отдельных упражнениях. Также в воскресенье определится чемпион Европы в групповых упражнениях у юниорок.

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