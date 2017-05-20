Сакик: канадские хоккеисты добились успеха в полуфинале ЧМ за счет удалений россиян

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Канады победила в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею против россиян за счет удалений в составе соперника в третьем периоде. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо", двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и чемпион мира, обладатель Кубка мира Джо Сакик.

Канадцы обыграли россиян (2:4), проигрывая после первых двух периодов со счетом 0:2. Они реализовали большинство в начале третьей 20-минутки после удаления Артема Зуба в конце второго периода. В третьем периоде российские игроки трижды отправлялись на скамейку штрафников.

"Мы хорошо начали третий период, сумев реализовать большинство. У нас было преимущество за счет удалений соперника в этом отрезке игры", - сказал Сакик.

Генеральный менеджер похвалил игроков своего клуба - форварда Натана Маккиннона и вратаря Кэлвина Пикара. Маккиннон сравнял счет, Пикар является основным голкипером сборной Канады и провел все девять матчей на турнире. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 21-летний Маккиннон стал лучшим снайпером "Колорадо".

"Я рад, что молодые ребята вроде Маккиннона получают шанс на таком турнире. После успешного для него сезона он приехал сюда, а потом поедет в летний лагерь готовиться к новому сезону. Что касается Пикара, то он сыграл отличный матч, и я про него могу сказать то же самое, что про Маккиннона", - отметил он.

В финале турнира 21 мая канадцы сыграют со шведами.