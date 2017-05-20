Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сакик: канадские хоккеисты добились успеха в полуфинале ЧМ за счет удалений россиян

Спорт
20 мая, 22:23 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Двукратный обладатель Кубка Стэнли считает, что хорошая игра в большинстве стала залогом успеха сборной Канады

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Канады победила в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею против россиян за счет удалений в составе соперника в третьем периоде. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо", двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и чемпион мира, обладатель Кубка мира Джо Сакик.

Смотрите также

В периоде от успеха: сборная России по хоккею проиграла канадцам в полуфинале ЧМ

Канадцы обыграли россиян (2:4), проигрывая после первых двух периодов со счетом 0:2. Они реализовали большинство в начале третьей 20-минутки после удаления Артема Зуба в конце второго периода. В третьем периоде российские игроки трижды отправлялись на скамейку штрафников.

"Мы хорошо начали третий период, сумев реализовать большинство. У нас было преимущество за счет удалений соперника в этом отрезке игры", - сказал Сакик.

Генеральный менеджер похвалил игроков своего клуба - форварда Натана Маккиннона и вратаря Кэлвина Пикара. Маккиннон сравнял счет, Пикар является основным голкипером сборной Канады и провел все девять матчей на турнире. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 21-летний Маккиннон стал лучшим снайпером "Колорадо".

"Я рад, что молодые ребята вроде Маккиннона получают шанс на таком турнире. После успешного для него сезона он приехал сюда, а потом поедет в летний лагерь готовиться к новому сезону. Что касается Пикара, то он сыграл отличный матч, и я про него могу сказать то же самое, что про Маккиннона", - отметил он.

В финале турнира 21 мая канадцы сыграют со шведами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной Канады
25
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею
10
Открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге: Роналдиньо не смог забить робокиперу
11
Пирейское проклятие: ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончался первый президент Удмуртии Александр Волков
2
Протоиерей Бойцов: медики поражены сохранностью мощей Николая Угодника
3
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
4
Меланья и Иванка Трамп в Эр-Рияде не стали покрывать голову
5
NYT: власти КНР раскрыли около 20 информаторов ЦРУ с 2010 по 2012 год
6
Жители Канкуна избили россиянина за оскорбительное поведение
7
Порошенко: Германия окажет помощь в восстановлении инфраструктуры на востоке Украины
Темы дня
Загрузка...
Реклама