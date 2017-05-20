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Гимнастка Солдатова считает очень важным выигранное золото ЧЕ в командном турнире

Спорт
20 мая, 22:37 UTC+3 БУДАПЕШТ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам лидера сборной России, не бывает медалей, которые не важны, нужно постоянно показывать свой максимум

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Александа Солдатова

Александа Солдатова

©  EPA/BERND WEISSBROD, архив

БУДАПЕШТ, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер сборной России по художественной гимнастике Александра Солдатова, уже имеющая в своем активе золотые медали чемпионатов мира и Европы, считает очень важной победу в командном турнире европейского первенства, которое проходит в эти дни в Будапеште.

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Российские спортсменки одержали победу в командном турнире, набрав в сумме 182,175 балла. Второе место заняли представительницы Белоруссии (171,450), третье - команда Болгарии (170,300). Чемпионками Европы стали Александра Солдатова и сестры Дина и Арина Аверины, а также юниорская команда России в групповых упражнениях (Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Дарья Перевозчикова, Ксения Маркова, Елизавета Богацкова и Диана Менжинская).

"Я старалась выступить здесь по максимуму: что-то получилось, а что-то нет, с тренером пообщаемся и сделаем выводы, - заметила Солдатова. - Это медаль командная, для меня она очень важна. Не бывает медалей, которые не важны. Но нужно постоянно показывать свой максимум, над чем мы всегда работаем".

В воскресенье 18-летняя Солдатова выступит в финалах в упражнениях с обручем, мячом и лентой.

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