Гимнастка Солдатова считает очень важным выигранное золото ЧЕ в командном турнире

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БУДАПЕШТ, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер сборной России по художественной гимнастике Александра Солдатова, уже имеющая в своем активе золотые медали чемпионатов мира и Европы, считает очень важной победу в командном турнире европейского первенства, которое проходит в эти дни в Будапеште.
Российские спортсменки одержали победу в командном турнире, набрав в сумме 182,175 балла. Второе место заняли представительницы Белоруссии (171,450), третье - команда Болгарии (170,300). Чемпионками Европы стали Александра Солдатова и сестры Дина и Арина Аверины, а также юниорская команда России в групповых упражнениях (Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Дарья Перевозчикова, Ксения Маркова, Елизавета Богацкова и Диана Менжинская).
"Я старалась выступить здесь по максимуму: что-то получилось, а что-то нет, с тренером пообщаемся и сделаем выводы, - заметила Солдатова. - Это медаль командная, для меня она очень важна. Не бывает медалей, которые не важны. Но нужно постоянно показывать свой максимум, над чем мы всегда работаем".
В воскресенье 18-летняя Солдатова выступит в финалах в упражнениях с обручем, мячом и лентой.