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Презентация мобильного приложения Futbalito прошла на фестивале "День массового футбола"

Спорт
20 мая, 22:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

Международный сервис разработан для развития массового футбола

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МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Презентация мобильного приложения Futbalito прошла в рамках Всероссийского фестиваля "День массового футбола" в олимпийском комплексе "Лужники".

Futbalito - популярный международный сервис для развития массового футбола. Система представляет собой административную панель для организации спортивных мероприятий, социальную сеть для любителей футбола и бизнес- площадку для партнеров и рекламодателей, заинтересованных в спортивной целевой аудитории.

"В Европе массовый футбол организован, и в одни выходные, к примеру, в Германии проходит около 80 000 матчей, - рассказал ТАСС вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин. - Инновационность и привлекательность этого приложения заключается в том, что любители футбола и люди, в футболе не разбирающиеся, но желающие начать играть, могут стать частью мирового футбольного сообщества без труда, посредников и лишних временных и материальных затрат, контролировать свои личные и командные успехи, знать обо всех планируемых мероприятиях, в том числе зарубежных, и участвовать в тех, которые им интересны, а также приглашать своих друзей присоединиться к команде или поболеть за игроков. В отличие от существующих спортивных систем, Futbalito позволяет не только автоматизировать данные для уже существующей аудитории массового футбола, но и увеличить число любителей массового футбола в короткие сроки".

"Использование системы и регистрация пользователей абсолютно бесплатны и будут доступны уже к концу июня этого года, а в начале сентября РФС планирует провести первые мероприятия для любителей футбола через систему Futbalito. Участников ждет увлекательная игра и достойные призы", - добавил он.

Мобильное приложение будет доступно для владельцев смартфонов на платформах Android и IOS.

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