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Первый чемпионат России по самбо среди слепых собрал около 100 участников

Спорт
20 мая, 22:50 UTC+3 МИНСК корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам главы Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева, этот вид спорта может помочь людям с инвалидностью не теряться в обществе, дать им возможность адаптации в нем

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МИНСК, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Первый в истории чемпионат России по самбо среди слепых прошел в субботу в Москве, соревнования собрали около 100 участников из 30 регионов страны. Об этом ТАСС сообщил глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Медали турнира были разыграны в девяти весовых категориях среди мужчин и девяти среди женщин.

"Некоторое время назад мы увидели, что есть интерес к нашему виду спорта и у людей со слабым зрением, и у совершенно невидящих, - рассказал Елисеев. - А значит самбо может помочь таким людям не теряться в обществе, дать им возможность адаптации в нем. Вот поэтому это стало одной из важнейших составляющих нашей работы. Сегодня первый чемпионат России собрал около 100 участников, это для первого раза просто замечательная цифра".

Предвестником первого чемпионата России стал турнир "Преодоление". "Все началось с того, что мы попробовали это направление в одном клубе самбо, потом в другом, третьем. Люди пошли заниматься, мы начали проводить турнир "Преодоление", а теперь мы проводим первый чемпионат России в Москве. Это наша большая победа в таком важном деле", - подчеркнул Елисеев.

Чемпионат России по самбо прошел в московском Дворце спорта СОК МГСУ.

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