Федерация самбо ведет переговоры о включении вида спорта в программу Паралимпийских игр

МИНСК, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Всероссийская федерация самбо (ВФС) ведет переговоры о включении вида спорта в программу Сурдлимпийских и Паралимпийских игр. Об этом ТАСС сообщил президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев.

В субботу в московском дворце спорта СОК МГСУ прошел первый в истории чемпионат России по самбо среди слепых. В турнире приняли участие около ста спортсменов.

"Мы ведем переговоры о том, чтобы наш вид спорта вошел в программу Сурдлимпийских и Паралимпийских игр, - рассказал Елисеев. - В нашем календаре были соревнования для глухих, теперь мы впервые провели чемпионат России среди слепых и слабовидящих спортсменов".

Турнир проходил по правилам классических соревнований по самбо. Только схватка начинается не со свободной стойки, а с позиции "рукав-отворот". Если спортсмены в процессе борьбы "теряют" друг друга, судья останавливает встречу, выводит борцов снова на середину ковра и дает сигнал к продолжению схватки.

"Все это показывает демократичность и доступность самбо. А спортсмены, несмотря на проблемы со зрением, демонстрируют прекрасную борьбу, показывая богатейший арсенал приемов самбо", - отметил Елисеев.