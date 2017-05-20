Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кукконен: сборной Финляндии будет трудно сдерживать атаки российских хоккеистов

Спорт
20 мая, 23:10 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Капитан финнов заявил, что он и его партнеры по команде настроены победить сборную России в матче за бронзу чемпионата мира

Поделиться
Материал из 1 страницы
Лассе Кукконен

Лассе Кукконен

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборной Финляндии будет непросто сдерживать атаки российских форвардов в матче за третье место чемпионата мира по хоккею. Такое мнение журналистам высказал капитан финской команды Лассе Кукконен.

Смотрите также

Сборная Финляндии сыграет с командой России в матче за третье место на ЧМ по хоккею

Финны в субботу в Кельне уступили шведам со счетом 1:4 в полуфинале чемпионата мира. В матче за третье место команда Финляндии в воскресенье встретится со сборной России.

"Первые минуты мы провели неплохо, хотя пропустили первыми. Когда сравняли счет, уверенности прибавилось, но дальше все пошло не по плану. Стали много удаляться, пропустили две шайбы в меньшинстве. Шведы заслужили победу и место в финале", - сказал Кукконен.

"У России отличная команда, нам будет трудно противостоять их форвардам. Для кого-то, может быть, матч за третье место не важен, но это не про нашу сборную. Мы хотим победить россиян и выиграть бронзу чемпионата", - добавил защитник.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже. В заключительный день турнира, 21 мая, пройдут матч за третье место и финал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной Канады
25
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею
10
Открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге: Роналдиньо не смог забить робокиперу
11
Пирейское проклятие: ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончался первый президент Удмуртии Александр Волков
2
Протоиерей Бойцов: медики поражены сохранностью мощей Николая Угодника
3
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
4
Меланья и Иванка Трамп в Эр-Рияде не стали покрывать голову
5
NYT: власти КНР раскрыли около 20 информаторов ЦРУ с 2010 по 2012 год
6
Жители Канкуна избили россиянина за оскорбительное поведение
7
Порошенко: Германия окажет помощь в восстановлении инфраструктуры на востоке Украины
Темы дня
Загрузка...
Реклама