Осала: финским хоккеистам нужно позитивно завершить ЧМ, поэтому бронза команде необходима

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеистам сборной Финляндии необходимо завершить чемпионат мира на позитивной ноте, поэтому они на 100 процентов будут выкладываться в игре за бронзовые медали с россиянами. Такое мнение журналистам высказал форвард команды Оскар Осала.

Сборная Финляндии проиграла шведам со счетом 1:4 в полуфинале турнира. В игре за бронзовые медали финны сыграют с россиянами, которые ранее уступили канадцам - 2:4.

"Это возможность выиграть медали и для нас. Нужно завершить турнир на позитивной ноте, я уверен, что мы выложимся на 100 процентов", - сказал Осала.

По мнению защитника финнов Микко Рантанена, встреча за бронзовые медали оставляет у игроков чувство разочарования. "Но нам нужно к завтрашнему дню перестроиться и выглядеть свежими в преддверии предстоящей игры", - сказал он.

Рантанен отметил игру шведских форвардов Вильяма Нюландера и Никласа Бэкстрема, действующих в одном звене. "Нюландер и Бэкстрем - отличные хоккеисты. У них хорошая "химия", тяжело обороняться против них", - сказал хоккеист.

Игра между финнами и россиянами пройдет 21 мая и начнется в 17:15 мск.