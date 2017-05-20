Гренборг: победа канадцев над россиянами не дает им статус фаворита в финале ЧМ

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КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Победа сборной Канады над командой России не дает ей статус фаворита в финале чемпионата мира по хоккею против сборной Швеции. Такое мнение журналистам высказал главный тренер шведской команды Рикард Гренборг.
Шведы в субботу в Кельне со счетом 4:1 победили финнов в полуфинале чемпионата мира. В финале шведская команда встретится со сборной Канады, которая ранее оказалась сильнее сборной России (4:2).
"Мы играли против дисциплинированной команды с отличным тренером во главе. На нас было оказано большое давление со стороны защитников. Это был тяжелый матч, и мы рады сыграть в финале", - сказал Гренборг.
"Не вижу логики в том, что, если мы уступили сборной России, а канадские хоккеисты сегодня победили ее в полуфинале, то именно сборная Канады должна считаться фаворитом финала. Наша команда будет готова в финалу", - добавил наставник шведской команды.
На групповой стадии чемпионата мира сборная России 5 мая обыграла шведов со счетом 2:1 (по буллитам).
Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже. В заключительный день турнира, 21 мая, пройдут матч за третье место и финал.