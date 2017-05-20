Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гренборг: победа канадцев над россиянами не дает им статус фаворита в финале ЧМ

Спорт
20 мая, 23:32 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Главный тренер шведской сборной заявил, что его подопечные подойдут к решающей встрече во всеоружии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Рикард Гренборг

Рикард Гренборг

© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Победа сборной Канады над командой России не дает ей статус фаворита в финале чемпионата мира по хоккею против сборной Швеции. Такое мнение журналистам высказал главный тренер шведской команды Рикард Гренборг.

Смотрите также

Сборная Финляндии сыграет с командой России в матче за третье место на ЧМ по хоккею

Шведы в субботу в Кельне со счетом 4:1 победили финнов в полуфинале чемпионата мира. В финале шведская команда встретится со сборной Канады, которая ранее оказалась сильнее сборной России (4:2).

"Мы играли против дисциплинированной команды с отличным тренером во главе. На нас было оказано большое давление со стороны защитников. Это был тяжелый матч, и мы рады сыграть в финале", - сказал Гренборг.

"Не вижу логики в том, что, если мы уступили сборной России, а канадские хоккеисты сегодня победили ее в полуфинале, то именно сборная Канады должна считаться фаворитом финала. Наша команда будет готова в финалу", - добавил наставник шведской команды.

На групповой стадии чемпионата мира сборная России 5 мая обыграла шведов со счетом 2:1 (по буллитам).

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже. В заключительный день турнира, 21 мая, пройдут матч за третье место и финал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной Канады
25
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею
10
Открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге: Роналдиньо не смог забить робокиперу
11
Пирейское проклятие: ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончался первый президент Удмуртии Александр Волков
2
Протоиерей Бойцов: медики поражены сохранностью мощей Николая Угодника
3
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
4
Меланья и Иванка Трамп в Эр-Рияде не стали покрывать голову
5
NYT: власти КНР раскрыли около 20 информаторов ЦРУ с 2010 по 2012 год
6
Жители Канкуна избили россиянина за оскорбительное поведение
7
Порошенко: Германия окажет помощь в восстановлении инфраструктуры на востоке Украины
Темы дня
Загрузка...
Реклама