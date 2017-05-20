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Самбист Михайлин доволен, что золотом ЧЕ в Минске продолжил серию своих побед

Спорт
20 мая, 23:34 UTC+3 МИНСК корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам спортсмена, который не смог отобраться на ЧМ, в свободное время он будет заниматься воспитанием сына и залечивать накопившиеся травмы

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МИНСК, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский самбист Вячеслав Михайлин одержал очередную победу на крупном международном старте, став победителем чемпионата Европы в Минске. Как сообщил борец ТАСС, он доволен, что не сдает своих позиций, вновь завоевав золото для себя и своей школы "Самбо-70".

"Эта победа продолжает мою победную серию, сначала я выиграл два чемпионата Европы, потом два чемпионата мира, теперь снова чемпионат Европы - для себя и для моей школы "Самбо-70". Хотя скрывать не буду, мне жаль, что на национальном чемпионате мне не удалось пробиться на главный старт - ноябрьский чемпионат мира в Сочи, - рассказал Михайлин. - Но в этот раз сильнее оказался Альсим Черноскулов, значит он был лучше готов".

Михайлин отметил, что рассчитывал в финале чемпионата Европы побороться с трехкратным чемпионом мира белорусом Андреем Казусенком. "Признаюсь, видел финал именно с Казусенком, настраивался на борьбу с ним, но сложилось, как сложилось. С молдаванином Денисом Тачий, обыгравшим белоруса на пути к финалу, боролся впервые. Готовился серьезно, бороться было непросто, но к второй половине схватки рисунок борьбы начал вырисовываться, и я выполнил задуманное", - рассказал Михайлин.

Теперь спортсмен будет готовиться к следующему сезону. "А пока есть свободное время, займусь воспитанием сына, залечу накопившиеся травмы, буду участвовать в стартах. Банально, но интересно", - рассказал самбист.

Михайлин - трехкратный чемпион Европы, двукратный победитель чемпионатов мира - в Санкт-Петербурге 2013 года и Софии 2016-го.

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