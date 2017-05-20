Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Наполи" разгромил "Фиорентину" в матче чемпионата Италии по футболу

Спорт
20 мая, 23:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:1

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Наполи" одержал крупную победу над "Фиорентиной" со счетом 4:1 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Калиду Кулибали (8-я минута), Лоренцо Инсинье (36) и Дрис Мертенс (60, 64). У проигравших отличился Йосип Иличич (60). "Наполи" не проигрывает в первенстве страны уже на протяжении 11 матчей.

В турнирной таблице "Наполи" занимает третье место, набрав 83 очка. С 85 баллами лидирует в чемпионате "Ювентус", который свой матч проведет против "Кротоне" в воскресенье. Второй идет "Рома", имея в активе 84 очка. "Фиорентина" занимает седьмое место (59).

В заключительном туре, матчи которого пройдут 28 мая, "Наполи" в гостях сыграет с "Сампдорией", "Фиорентина" на своем поле примет "Пескару".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной Канады
25
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею
10
Открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге: Роналдиньо не смог забить робокиперу
11
Пирейское проклятие: ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончался первый президент Удмуртии Александр Волков
2
Меланья и Иванка Трамп в Эр-Рияде не стали покрывать голову
3
Вице-президент Союза ММА России экстренно госпитализирован после конфликта с бойцом
4
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
5
Протоиерей Бойцов: медики поражены сохранностью мощей Николая Угодника
6
NYT: власти КНР раскрыли около 20 информаторов ЦРУ с 2010 по 2012 год
7
Гренборг: победа канадцев над россиянами не дает им статус фаворита в финале ЧМ
Темы дня
Загрузка...
Реклама