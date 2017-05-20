"Наполи" разгромил "Фиорентину" в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Наполи" одержал крупную победу над "Фиорентиной" со счетом 4:1 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Калиду Кулибали (8-я минута), Лоренцо Инсинье (36) и Дрис Мертенс (60, 64). У проигравших отличился Йосип Иличич (60). "Наполи" не проигрывает в первенстве страны уже на протяжении 11 матчей.

В турнирной таблице "Наполи" занимает третье место, набрав 83 очка. С 85 баллами лидирует в чемпионате "Ювентус", который свой матч проведет против "Кротоне" в воскресенье. Второй идет "Рома", имея в активе 84 очка. "Фиорентина" занимает седьмое место (59).

В заключительном туре, матчи которого пройдут 28 мая, "Наполи" в гостях сыграет с "Сампдорией", "Фиорентина" на своем поле примет "Пескару".