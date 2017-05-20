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Марьямяки: сборной Финляндии нужно забыть поражение в полуфинале перед матчем за бронзу ЧМ

Спорт
20 мая, 23:59 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Главный тренер финской команды рассчитывает на победу в матче за третье место против команды России

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КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной Финляндии должны забыть поражение от шведов в полуфинале чемпионата мира перед матчем за бронзовые медали против команды России. Об этом журналистам рассказал главный тренер финнов Лаури Марьямяки.

Финские хоккеисты уступили в полуфинале шведам со счетом 1:4. Игра за третье место между командами Финляндии и России пройдет в воскресенье, начало в 17:15 мск.

"Самое важное - забыть эту игру и подготовиться к следующей. Конечно, можно вспомнить, что мы хорошо сыграли против сборной России на этапе Евротура в Чехии (1:0. - Прим. ТАСС). У нас хорошие ребята, которые могут выиграть у соперника в завтрашнем матче", - сказал Марьямяки.

По словам тренера, финны уступили в полуфинале, так как плохо сыграли в меньшинстве.

"Мы начали матч неплохо, но пропустили первыми. Затем стали играть лучше, но потом чаще теряли шайбу, много удалялись и пропустили в меньшинстве два раза. Думаю, мы проиграли этот матч в плане игры в неравных составах и уступили слишком много вбрасываний", - отметил он.

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