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Чемпион мира по ММА задержан в Астане после конфликта с вице-президентом Союза ММА России

Спорт
21 мая, 0:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Как сообщил ТАСС президент бойцовского клуба "Крепость" Магомед Кадиев, причиной конфликта стал результат боя между Гаджимурадом Хирамагомедовым и Георгием Кичигиным

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по ММА Гаджимурад Хирамагомедов задержан в Казахстане после конфликта с вице- президентом Союза ММА России Радмиром Габдуллиным. Об этом ТАСС сообщил президент бойцовского клуба "Крепость" Магомед Кадиев.

Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights.

"Я еще вчера уехал в Санкт-Петербург на бой Олега Борисова, а Гаджимурад пока не на связи, - сказал Кадиев. - Но есть такая информация, что произошел очень неприятный случай. У них давно уже внутренний конфликт, Камил (Гаджиев) сказал, что в номере (гостиницы) у них произошел инцидент. Якобы Радмир (Габдуллин) сказал, чтобы победу отдали (Георгию) Кичигину, похожая ситуация была на чемпионате России".

"После чемпионата России я сказал, что мы все варимся в одной каше, и конфликт удалось уладить, - продолжил собеседник агентства. - В Казахстане Радмир сначала снялся и вычеркнул себя из списка судей, а потом, как подтверждают некоторые источники, сказал отдать победу в другую сторону. Сейчас Гаджимурад в Астане, была "административка", но уже уже отпущен".

По информации ТАСС, Габдуллин в ходе конфликта в номере отеля получил травмы, в частности, переломы челюсти. В настоящий момент он уже прибыл в Москву.

Комментарий Союза ММА России на данный момент получить не удалось.

Хирамагомедов является двукратным чемпионом мира по ММА среди любителей, двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

В активе российского бойца пять побед и два поражения в профессиональной карьере.

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