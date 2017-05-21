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Вице-президент Союза ММА России экстренно госпитализирован после конфликта с бойцом

Спорт
21 мая, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

По словам супруги функционера Радмира Габдуллина, он получил двойной перелом челюсти и сотрясение мозга в результате ссоры с бойцом Гаджимурадом Хирамагомедовым

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Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин

Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин экстренно госпитализирован в Москве после конфликта с известным бойцом Гаджимурадом Хирамагомедовым. Об этом ТАСС сообщила жена Габдуллина Дарья Иванова.

Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. По информации ТАСС, после поединка между Хирамагомедовым и Габдуллиным произошел конфликт, в ходе которого функционер Союза ММА России получил травмы.

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Ранее глава бойцовского клуба "Крепость" Магомед Кадиев сообщил ТАСС, что на Хирамагомедова в Астане было заведено административное дело.

"Состояние сейчас тяжелое, Радмир прилетел в Москву. После перелета стало хуже, у него двойной перелом челюсти и сотрясение мозга. Сегодня его экстренно госпитализируют", - сказала супруга Габдуллина.

Хирамагомедов является двукратным чемпионом мира по ММА среди любителей, двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России. В активе российского бойца пять побед и два поражения в профессиональной карьере.

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