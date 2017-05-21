Вице-президент Союза ММА России экстренно госпитализирован после конфликта с бойцом

Вице-президент Союза ММА России экстренно госпитализирован после конфликта с бойцомСпорт 21 мая, 0:23
Вице-спикер Госдумы расценил слова представителя Transparency как шантаж депутатовПолитика 21 мая, 0:21
930 лет ожидания: мощи Николая Чудотворца в течение дня доставят в РоссиюОбщество 21 мая, 0:06
Тихоокеанский рубеж России: боевые корабли флотаАрмия и ОПК 21 мая, 0:05
День Тихоокеанского флота. ДосьеБиографии и справки 21 мая, 0:01
Рожденный на полярных станциях юмор удивил посетителей "Ночи музеев"В стране 20 мая, 23:44
Гренборг: победа канадцев над россиянами не дает им статус фаворита в финале ЧМСпорт 20 мая, 23:32
Скончался первый президент Удмуртии Александр ВолковПолитика 20 мая, 23:16
Кукконен: сборной Финляндии будет трудно сдерживать атаки российских хоккеистовСпорт 20 мая, 23:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин экстренно госпитализирован в Москве после конфликта с известным бойцом Гаджимурадом Хирамагомедовым. Об этом ТАСС сообщила жена Габдуллина Дарья Иванова.
Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. По информации ТАСС, после поединка между Хирамагомедовым и Габдуллиным произошел конфликт, в ходе которого функционер Союза ММА России получил травмы.
Ранее глава бойцовского клуба "Крепость" Магомед Кадиев сообщил ТАСС, что на Хирамагомедова в Астане было заведено административное дело.
"Состояние сейчас тяжелое, Радмир прилетел в Москву. После перелета стало хуже, у него двойной перелом челюсти и сотрясение мозга. Сегодня его экстренно госпитализируют", - сказала супруга Габдуллина.
Хирамагомедов является двукратным чемпионом мира по ММА среди любителей, двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России. В активе российского бойца пять побед и два поражения в профессиональной карьере.