Сборные России и Финляндии впервые сыграют друг с другом за бронзу ЧМ по хоккею

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборные России и Финляндии в воскресенье в Кельне проведут матч за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею. Команды впервые встретятся друг с другом на этой стадии турнира.

На чемпионатах мира в последний раз россияне и финны играли в прошлом году в полуфинале в Москве, и тогда сборная Финляндии одержала победу со счетом 3:1. А в 2014-м команда под руководством Олега Знарка победила финнов в финале мирового первенства в Минске (5:2).

Финские звезды не приехали в Париж и Кельн

Финалисты прошлогоднего чемпионата мира финны на турнире в Германии и Франции не рассматривались в качестве фаворитов. Год назад у финнов был более сильный по именам состав: ворота тогда защищал Микко Коскинен из СКА, из-за океана приехали форварды Микко Койву, Александр Барков, Микаэль Гранлунд, Лео Комаров. К тому же в Москве и Санкт-Петербурге выступал еще не уехавший в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) Патрик Лайне, который потом был выбран "Виннипегом" под вторым номером на драфте лиги. Под руководством Кари Ялонена финны в типичном для себя стиле обыграли сборную России в полуфинале, добившись максимума - канадцев на том турнире одолеть не смог никто.

В столице Франции сборная Финляндии под руководством Лаури Марьямяки на предварительной стадии выступила весьма посредственно. Многим запомнилось крупное поражение от хозяев турнира со счетом 1:5, и в плей-офф подопечные Марьямяки попали только с четвертого места после побед над словенцами, швейцарцами и норвежцами. Канадцам и чехам они уступили.

Но в четвертьфинальном матче финская команда неожиданно для многих убрала с пути американцев (2:0), которые, казалось, от игры к игре набирали ход. Успешно тот матч провел вратарь Харри Сятери, который провел неплохой сезон в подмосковном "Витязе".

Однако в полуфинале шведы по ходу игры были объективно сильнее финнов (4:1). Их не смутило, что соперник в первом периоде сравнял счет - на это игроки Рикарда Гренборга ответили тремя шайбами подряд, две из которых были забиты в большинстве.

Финская молодежь против Знарка

В последний раз на крупных турнирах, не считая этапов Евротура, сборная России играла с финнами на групповом этапе Кубка мира 2016 года. Тогда россияне одержали убедительную победу со счетом 3:0, учитывая, что в той игре победа была нужней российской команде, чтобы выйти в полуфинал. Из того состава в Торонто в Париже и Кельне играют только форварды Себастьян Ахо и Валттери Филппула.

В обороне у финнов нет ни одного представителя НХЛ - за океаном играет только Юлиус Хонка, выступающий за фарм-клуб команды НХЛ "Даллас" и признанный одним из трех лучших игроков финской команды на чемпионате мира по мнению тренеров.

В атаке лидерами являются еще одна звезда финского хоккея 19-летний Себастьян Ахо, набравший на турнире девять очков, и 20-летний Микко Рантанен. Оба уже играют в НХЛ - за "Каролину" и "Колорадо" соответственно.

В финале же нынешнего мирового первенства встретятся канадцы и шведы - две объективно лучшие команды этого турнира. Сборная Канады это доказала, блестяще проведя третий период полуфинала с россиянами, вытащив, казалось, безнадежную игру при счете 0:2.

Сборная же Швеции выглядела стабильно на протяжении всего турнира - на ней не сказался и переезд в Париж на игру 1/4 финала со швейцарцами. Подопечные Гренборга разобрались как с ними, так и с финнами, показав хорошую игру как в меньшинстве, так и в большинстве.

Обе встречи состоятся в Кельне в воскресенье - россияне и финны начнут свой поединок в 17:15 мск, канадцы и шведы - в 21:45 мск.