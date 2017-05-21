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Боец Хирамагомедов будет уволен после конфликта с вице-президентом Союза ММА России

Спорт
21 мая, 1:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

У Хирамагомедова в Астане произошел конфликт с Радмиром Габдуллиным, по итогам которого функционер получил сотрясение мозга и двойной перелом челюсти

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Боец смешанного стиля Гаджимурад Хирамагомедов будет уволен из организации Fight Nights Global после конфликта с вице-президентом Союза ММА России Радмиром Габдуллиным. Об этом ТАСС сообщил президент Fight Nights Камил Гаджиев.

Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. По информации ТАСС, после поединка между Хирамагомедовым и Габдуллиным произошел конфликт, в ходе которого функционер Союза ММА России получил травмы, - боец счел, что Габдуллин оказал влияние на результат поединка.

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Вице-президент Союза ММА России экстренно госпитализирован после конфликта с бойцом

Глава бойцовского клуба "Крепость" Магомед Кадиев сообщил ТАСС, что на Хирамагомедова в Астане было заведено административное дело. В свою очередь, уже по прилету в Москву Габдуллин был экстренно госпитализирован с двойным переломом челюсти и сотрясением мозга.

"Мы не знаем всех обстоятельств, но это дело уже вышло за рамки спорта. Мы знаем, что произошла конфликтная ситуация. Конечно, мы (уволим Хирамагомедова). Больше не будем с ним работать", - сказал Гаджиев.

Комментарий Союза ММА России на данный момент получить не удалось.

Хирамагомедов является двукратным чемпионом мира по ММА среди любителей, двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

В активе российского бойца пять побед и два поражения в профессиональной карьере.

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