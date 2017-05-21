Российский боксер Пономарев победил американца Паредеса в рейтинговом бою в США

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский боксер Константин Пономарев победил американца Эда Паредеса в 8-раундовом рейтинговом поединке весовой категории до 66,68 кг в Нью-Йорке. Пономарев одержал победу по очкам единогласным решением судей.

Все три арбитра оценили исход поединка одинаково - 78-74 в пользу россиянина.

На счету 24-летнего россиянина теперь 32 победы (13 нокаутом) и ни одного поражения. Пономарев входит в десятку лучших по трем престижным версиям, в том числе занимает пятое место в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF). Его промоутер, американская компания "Топ рэнк", планирует организовать ему бой за титул чемпиона мира в этом году. Россиянин тренируется у известного специалиста Абеля Санчеса вместе с казахстанцем Геннадием Головкиным и россиянином Муратом Гассиевым.

В активе 32-летнего Паредеса 38 побед (25 нокаутом), 7 поражений, 1 ничья.