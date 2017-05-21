Бой за титул временного чемпиона мира по версии IBF в весе до 76,2 кг закончился скандалом

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Поединок за титул временного чемпиона мира во втором среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) между Хосе Ускатеги и американцем Андрэ Дирреллом закончился дисквалификацией венесуэльца. Об этом сообщает портал fightnews.com.

На последних секундах 8-го раунда поединка, прошедшего в Вашингтоне, Ускатеги пошел в атаку и отправил соперника в нокаут. Арбитр принял решение, что венесуэлец нанес последние удары уже после гонга, и принял решение дисквалифицировать Ускатеги и присудил победу Дирреллу.

После этого страсти на ринге накалились настолько, что один из секундантов американского боксера, его дядя Леон Лоусон, несколько раз ударил Ускатеги.

One of Andre Dirrell's Corner men swings on Jose Uzcategui piss about the late hit after the bell pic.twitter.com/qlAmoCxXhh — Mr1Deep (@I_am_fontaine) 21 мая 2017 г.

Как позднее написал в своем Twitter телекомментатор канала ESPN Дэн Рафаэль, после этого инцидента Лоусон сбежал со стадиона и в настоящее время его разыскивает полиция.

После этого боя на счету Ускатеги 26 побед (22 нокаутом) и 2 поражения, у Диррелла - те же 26 побед (17 нокаутом) и 2 поражения.