"Нэшвилл" вышел вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛ с "Анахаймом"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. "Анахайм" дома проиграл "Нэшвиллу" со счетом 1:3 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Анахайма" шайбу забросил Крис Вагнер (33-я минута). За "Нэшвилл" отличились Колин Уилсон (40), Понтус Оберг (52) и Остин Уотсон (60).

Голкипер гостей Пекка Ринне отразил 32 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

На последних секундах встречи игроки устроили массовую драку.

"Нэшвилл" повел в счете в серии до четырех побед - 3-2. Шестой матч финала Западной конференции состоится в ночь на вторник на домашней арене "Нэшвилла".