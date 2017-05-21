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"Нэшвилл" вышел вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛ с "Анахаймом"

Спорт
21 мая, 5:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1, "Нэшвилл" ведет в серии 3-2

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. "Анахайм" дома проиграл "Нэшвиллу" со счетом 1:3 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Анахайма" шайбу забросил Крис Вагнер (33-я минута). За "Нэшвилл" отличились Колин Уилсон (40), Понтус Оберг (52) и Остин Уотсон (60).

Голкипер гостей Пекка Ринне отразил 32 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

На последних секундах встречи игроки устроили массовую драку.

"Нэшвилл" повел в счете в серии до четырех побед - 3-2. Шестой матч финала Западной конференции состоится в ночь на вторник на домашней арене "Нэшвилла".

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