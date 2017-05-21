"Голден Стэйт" выиграл третий матч подряд в серии плей-офф НБА с "Сан-Антонио"

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. "Голден Стэйт" в гостях обыграл "Сан-Антонио" со счетом 120:108 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант, сделавший дабл-дабл (33 очка и 10 подборов). У "Сан-Антонио" больше всех очков набрал ветеран команды 39-летний защитник Ману Жинобили (21 балл).
В составе "Сан-Антонио" второй матч из-за травмы пропускал лидер команды Кауай Леонард. Во время третьей игры "Сперз" потеряли еще одного игрока - получил повреждение левого колена и не смог продолжить встречу тяжелый форвард Дэвид Ли.
"Голден Стэйт" стал второй после "Лейкерс" командой, сумевшей одержать 11 побед подряд со старта плей-офф. Клубу из Лос-Анджелеса удалось это сделать в 1989 и 2001 годах.
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Голден Стэйт". Четвертая встреча серии пройдет на площадке "Сан- Антонио" в ночь на вторник.