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"Голден Стэйт" выиграл третий матч подряд в серии плей-офф НБА с "Сан-Антонио"

Спорт
21 мая, 6:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Матч завершился со счетом 120:108, "Голден Стэйт" осталось одержать одну победу для выхода в финал

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. "Голден Стэйт" в гостях обыграл "Сан-Антонио" со счетом 120:108 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант, сделавший дабл-дабл (33 очка и 10 подборов). У "Сан-Антонио" больше всех очков набрал ветеран команды 39-летний защитник Ману Жинобили (21 балл).

В составе "Сан-Антонио" второй матч из-за травмы пропускал лидер команды Кауай Леонард. Во время третьей игры "Сперз" потеряли еще одного игрока - получил повреждение левого колена и не смог продолжить встречу тяжелый форвард Дэвид Ли.

"Голден Стэйт" стал второй после "Лейкерс" командой, сумевшей одержать 11 побед подряд со старта плей-офф. Клубу из Лос-Анджелеса удалось это сделать в 1989 и 2001 годах.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Голден Стэйт". Четвертая встреча серии пройдет на площадке "Сан- Антонио" в ночь на вторник.

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