Американец Кроуфорд защитил титулы чемпиона мира WBO и WBC

Лососевая путина 2017: как остановить браконьерство на реках Дальнего ВостокаВ стране 21 мая, 7:00
"Нэшвилл" вышел вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛ с "Анахаймом"Спорт 21 мая, 5:11
Бой за титул временного чемпиона мира по версии IBF в весе до 76,2 кг закончился скандаломСпорт 21 мая, 4:45
"Фенербахче" в Стамбуле попробует впервые выиграть баскетбольную ЕвролигуСпорт 21 мая, 3:34
Politico: Меланья Трамп считает, что пресс-секретарь Белого дома плохо защищает ее мужаМеждународная панорама 21 мая, 3:17
DM: "Челси" заинтересован в приобретении футболиста ЦСКА ГоловинаСпорт 21 мая, 3:13
В Лос-Анджелесе простились с киноактером Олегом ВидовымКультура 21 мая, 2:53
Визит Трампа в Эр-Рияд: рекордная оружейная сделка и стратегическое партнерствоМеждународная панорама 21 мая, 2:45
Избитый в Канкуне россиянин находится в искусственной комеПроисшествия 21 мая, 2:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Американец Теренс Кроуфорд защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 63,5 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Нью-Йорке, Кроуфорд выиграл у олимпийского чемпиона 2008 года Феликса Диаса из Доминиканской республики техническим нокаутом в 10-м раунде.
29-летний Кроуфорд во второй раз защитил оба титула, которые объединил в июле прошлого года, победив украинца Виктора Постола по очкам. В декабре 2016 года он выиграл у соотечественника Джона Молины техническим нокаутом в 8-м раунде. Титул WBO Кроуфорд защитил в пятый раз, ранее владел поясом этой организации в категории до 61,23 кг. Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 31 победа (22 - нокаутом).
Теперь Кроуфорд может провести объединительный бой против обладателя поясов по оставшимся версиям - Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) - намибийцем Джулиусом Индонго, который присутствовал на этом поединке. По словам промоутера американца Боба Арума, переговоры о бое Кроуфорд - Индонго ведутся и он может состояться в этом году. Намибиец еще должен провести обязательную защиту против россиянина Сергея Липинца, однако может получить отсрочку для объединительного поединка.
В истории профессионального бокса все четыре престижных пояса были на кону только в трех боях: когда американец Бернард Хопкинс победил соотечественника Оскара де ла Хойю в 2004 году, когда он защитил титулы в следующем бою против американца Говарда Истмэна и проиграл их Джермейну Тэйлору.
33-летний Диас потерпел второе поражение при 19 победах (9 нокаутом). Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.