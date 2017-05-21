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Американец Кроуфорд защитил титулы чемпиона мира WBO и WBC

Спорт
21 мая, 6:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Он выиграл у Феликса Диаса из Доминиканской республики техническим нокаутом в 10-м раунде

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Американец Теренс Кроуфорд защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 63,5 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Нью-Йорке, Кроуфорд выиграл у олимпийского чемпиона 2008 года Феликса Диаса из Доминиканской республики техническим нокаутом в 10-м раунде.

29-летний Кроуфорд во второй раз защитил оба титула, которые объединил в июле прошлого года, победив украинца Виктора Постола по очкам. В декабре 2016 года он выиграл у соотечественника Джона Молины техническим нокаутом в 8-м раунде. Титул WBO Кроуфорд защитил в пятый раз, ранее владел поясом этой организации в категории до 61,23 кг. Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 31 победа (22 - нокаутом).

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Теперь Кроуфорд может провести объединительный бой против обладателя поясов по оставшимся версиям - Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) - намибийцем Джулиусом Индонго, который присутствовал на этом поединке. По словам промоутера американца Боба Арума, переговоры о бое Кроуфорд - Индонго ведутся и он может состояться в этом году. Намибиец еще должен провести обязательную защиту против россиянина Сергея Липинца, однако может получить отсрочку для объединительного поединка.

В истории профессионального бокса все четыре престижных пояса были на кону только в трех боях: когда американец Бернард Хопкинс победил соотечественника Оскара де ла Хойю в 2004 году, когда он защитил титулы в следующем бою против американца Говарда Истмэна и проиграл их Джермейну Тэйлору.

33-летний Диас потерпел второе поражение при 19 победах (9 нокаутом). Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.

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