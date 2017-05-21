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Чемпионы Европы по акробатическому рок-н-роллу отметили высокую конкуренцию на турнире

Спорт
21 мая, 8:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Россияне Ольга Сбитнева и Иван Юдин заняли первое место на турнире, который прошел на арене "Мегаспорт" в Москве

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Чемпионы Европы по акробатическому рок-н-роллу россияне Ольга Сбитнева и Иван Юдин отметили силу своих соперников на турнире. Слова победителей чемпионата приводит пресс-служба Всероссийской федерации акробатического рок-н-ролла.

В субботу в Москве на арене "Мегаспорт" прошел чемпионат Европы по акробатическому рок-н-роллу. Сбитнева и Юдин заняли первое место на турнире.

"Очень понравился зал, колоссальная поддержка, мы изо всех сил старались порадовать болельщиков. Были очень сильные соперники, очень хотелось выиграть. Сделали максимум возможного, все, что задумали - получилось", - сказали спортсмены.

Сбитнева и Юдин - самая титулованная российская пара, спортсмены являются пятикратными чемпионами мира и победителями других крупных турниров.

Акробатический рок-н-ролл является видом спорта, который сочетает в себе танцевальные элементы и акробатику. В соревнованиях в Москве приняли участие более 200 спортсменов из 13 стран Европы, а также пары из США и Ливана.

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