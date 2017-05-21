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Президент IIHF разочарован выступлением сборной Словакии на ЧМ-2017

Спорт
21 мая, 9:47 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Словацкие хоккеисты заняли седьмое место в группе А, набрав четыре очка в семи играх

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Фрагмент матча Словакия - Италия

Фрагмент матча Словакия - Италия

© EPA/SASCHA STEINBACH

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что его разочаровало выступление сборной Словакии на чемпионате мира 2017 года, который проходит в Кельне и Париже. Об этом он сообщил ТАСС.

Словацкие хоккеисты заняли седьмое место в группе А, набрав четыре очка в семи играх.

"Команды на нынешнем турнире очень выровнялись, это стало для меня большим сюрпризом. Немного разочарован выступлением команды Словакии, ждал от нее большего. Немецкая команда была великолепна, то же самое могу сказать и о швейцарцах. Особняком стоят сборные Канады, России, Швеции, Финляндии, которые всегда показывают высокий результат", - считает Фазель.

Чемпионат мира - 2017 завершится 21 мая. В финале сыграют сборные Канады и Швеции (начало - 21:45 мск), в матче за третье место - России и Финляндии (17:15).

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