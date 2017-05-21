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Немов и Чусовитина введены в Международный зал славы гимнастики

Спорт
21 мая, 9:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Также в зал славы были введены японец Сюн Фудзимото и американка Алисия Сакрамоне

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Алексей Немов

Алексей Немов

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы россиянин Алексей Немов и узбекская спортсменка Оксана Чусовитина введены в Международный зал славы гимнастики. Об этом сообщается на сайте зала славы.

Также в зал славы были включены японец Сюн Фудзимото и американка Алисия Сакрамоне.

Церемония введения в зал славы прошла в субботу в американском городе Оклахома. Немова на церемонии представлял другой прославленный советский гимнаст, а ныне координатор национальной женской сборной США Валерий Люкин.

41-летняя Чусовитина стала первой гимнасткой в истории, которая была введена в зал славы до завершения карьеры.

В активе Немова 12 олимпийских медалей, среди которых четыре золотых, две серебряных и шесть бронзовых, также он является пятикратным чемпионом мира. На Олимпиаде в Афинах в 2004 году за свое выступление на перекладине Немов получил от судей 9,725 балла. Несколько минут зрители на арене возмущенно гудели и освистывали решение судей, после чего оценка была пересмотрена и повышена до 9,762 баллов. Зрители продолжали кричать и свистеть, поэтому самому Немову пришлось выйти к трибунам, поблагодарить болельщиков и попросить их успокоиться, что возымело эффект и ситуация была разрешена.

Чусовитина в 2016 году выступила на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и стала первой гимнасткой в истории, соревновавшейся на семи Олимпиадах. В 2017 году Чусовитина одержала победу на этапах Кубка мира по спортивной гимнастике в катарской Дохе и азербайджанском Баку в соревнованиях в опорном прыжке. На ОИ-1992 в Барселоне гимнастка в составе Объединенной команды стала чемпионкой в командном первенстве, в ее активе также серебро Пекина-2008. Спортсменка является трехкратной чемпионкой мира, обладательницей четырех серебряных и четырех бронзовых наград мировых первенств, выступала также за сборную Германии.

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