Россиянки победили на этапе Кубка мира по стрельбе из лука в Шанхае

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Женская сборная России по стрельбе из лука в составе Ксении Перовой, Натальи Эрдыниевой и Саяны Цыремпиловой одержала победу в командном турнире в стрельбе из классического лука на этапе Кубка мира в Шанхае.

В финале российская сборная обыграла команду США со счетом 6:2. В матче за бронзу сборная Китая со счетом 6:0 победила команду Малайзии.

Ранее в соревнованиях в стрельбе из блочного лука сборная России в составе Александры Савенковой, Натальи Авдеевой и Марии Виноградовой заняла третье место, в матче за бронзу одержав победу над командой Тайваня со счетом 226:222.

Этап Кубка мира по стрельбе из лука завершится в Шанхае 21 мая.