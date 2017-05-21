Россиянки победили на этапе Кубка мира по стрельбе из лука в Шанхае

Возвращение в "Твин Пикс": чего ожидать от продолжения культового сериалаКультура 21 мая, 10:15
Международная федерация хоккея удовлетворена числом проданных билетов на ЧМ в ПарижеСпорт 21 мая, 10:07
Россиянки победили на этапе Кубка мира по стрельбе из лука в ШанхаеСпорт 21 мая, 10:02
Немов и Чусовитина введены в Международный зал славы гимнастикиСпорт 21 мая, 9:58
Президент IIHF разочарован выступлением сборной Словакии на ЧМ-2017Спорт 21 мая, 9:47
IIHF не планирует проводить ЧМ более, чем в двух странах одновременноСпорт 21 мая, 9:32
Четыре героя и собака: как папанинцы Арктику покорялиОбщество 21 мая, 9:31
Филппула: сборной Финляндии по хоккею важно завоевать бронзовые медали чемпионата мираСпорт 21 мая, 9:15
Фридзон: матч за третье место Евролиги интереснее болельщикам, чем игрокамСпорт 21 мая, 9:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Женская сборная России по стрельбе из лука в составе Ксении Перовой, Натальи Эрдыниевой и Саяны Цыремпиловой одержала победу в командном турнире в стрельбе из классического лука на этапе Кубка мира в Шанхае.
В финале российская сборная обыграла команду США со счетом 6:2. В матче за бронзу сборная Китая со счетом 6:0 победила команду Малайзии.
Ранее в соревнованиях в стрельбе из блочного лука сборная России в составе Александры Савенковой, Натальи Авдеевой и Марии Виноградовой заняла третье место, в матче за бронзу одержав победу над командой Тайваня со счетом 226:222.
Этап Кубка мира по стрельбе из лука завершится в Шанхае 21 мая.