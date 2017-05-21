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Международная федерация хоккея удовлетворена числом проданных билетов на ЧМ в Париже

Спорт
21 мая, 10:07 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Как рассказал ТАСС президент IIHF Рене Фазель, проведение турнира в Париже стало для организации положительным опытом

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Болельщики сборной Финляндии на матче группового этапа с командой Канады в Париже

Болельщики сборной Финляндии на матче группового этапа с командой Канады в Париже

© EPA/HERVE RANCHIN

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Международная федерация хоккея (IIHF) осталась довольна продажами билетов на матчи чемпионата мира в Париже. Об этом ТАСС сказал президент организации Рене Фазель.

Чемпионат мира - 2017 проходит в Кельне и Париж. На матчи, проходившие в столице Франции, было продано порядка 220 тыс. билетов, на игры в Кельне - более 400 тыс.

"В Германии хоккей более популярен, чем во Франции. Да и арена в Кельне по вместительности больше парижской. Мы немного опасались за безопасность в столице Франции из-за инцидентов, случившихся там в последнее время. Но в плане количества болельщиков на французской части чемпионата мы остались довольны", - сказал Фазель.

"Много болельщиков из Финляндии, Швейцарии. Проведение турнира в Париже стало для нас положительным опытом. Повторюсь, но количество проданных там билетов оставило у нас положительное впечатление", - добавил президент IIHF.

Также Фазель прокомментировал не самое лучшее качество льда и высокую температуру на арене в Париже.

"Мы всегда сталкиваемся с такими проблемами. Чемпионат мира обычно проходит в мае на аренах, которые не всегда заточены под проведение хоккейных матчей. Там непросто добиться хорошего качества льда. Тем не менее, все команды находятся в равных условиях", - отметил Фазель.

Чемпионат мира завершится 21 мая.

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