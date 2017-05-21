Международная федерация хоккея удовлетворена числом проданных билетов на ЧМ в Париже

Возвращение в "Твин Пикс": чего ожидать от продолжения культового сериалаКультура 21 мая, 10:15
Международная федерация хоккея удовлетворена числом проданных билетов на ЧМ в ПарижеСпорт 21 мая, 10:07
Россиянки победили на этапе Кубка мира по стрельбе из лука в ШанхаеСпорт 21 мая, 10:02
Немов и Чусовитина введены в Международный зал славы гимнастикиСпорт 21 мая, 9:58
Президент IIHF разочарован выступлением сборной Словакии на ЧМ-2017Спорт 21 мая, 9:47
IIHF не планирует проводить ЧМ более, чем в двух странах одновременноСпорт 21 мая, 9:32
Четыре героя и собака: как папанинцы Арктику покорялиОбщество 21 мая, 9:31
Филппула: сборной Финляндии по хоккею важно завоевать бронзовые медали чемпионата мираСпорт 21 мая, 9:15
Фридзон: матч за третье место Евролиги интереснее болельщикам, чем игрокамСпорт 21 мая, 9:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Международная федерация хоккея (IIHF) осталась довольна продажами билетов на матчи чемпионата мира в Париже. Об этом ТАСС сказал президент организации Рене Фазель.
Чемпионат мира - 2017 проходит в Кельне и Париж. На матчи, проходившие в столице Франции, было продано порядка 220 тыс. билетов, на игры в Кельне - более 400 тыс.
"В Германии хоккей более популярен, чем во Франции. Да и арена в Кельне по вместительности больше парижской. Мы немного опасались за безопасность в столице Франции из-за инцидентов, случившихся там в последнее время. Но в плане количества болельщиков на французской части чемпионата мы остались довольны", - сказал Фазель.
"Много болельщиков из Финляндии, Швейцарии. Проведение турнира в Париже стало для нас положительным опытом. Повторюсь, но количество проданных там билетов оставило у нас положительное впечатление", - добавил президент IIHF.
Также Фазель прокомментировал не самое лучшее качество льда и высокую температуру на арене в Париже.
"Мы всегда сталкиваемся с такими проблемами. Чемпионат мира обычно проходит в мае на аренах, которые не всегда заточены под проведение хоккейных матчей. Там непросто добиться хорошего качества льда. Тем не менее, все команды находятся в равных условиях", - отметил Фазель.
Чемпионат мира завершится 21 мая.