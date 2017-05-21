Американский боксер Диррелл извинился за секунданта, который ударил его соперника

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Американский боксер Андре Диррелл извинился за своего дядю и секунданта Леона Лоусона, который после окончания боя ударил по лицу его соперника венесуэльца Хосе Ускатеги. Слова спортсмена приводит BBC.
В поединке за титул "временного" чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 76,2 кг победа была присуждена Дирреллу, так как в восьмом раунде Ускатеги ударил американца после гонга и был дисквалифицирован. После этого на ринге завязалась потасовка, и секундант Диррелла Лоусон несколько раз ударил венесуэльца.
"Я хочу извиниться за то, что сделал мой тренер, - сказал Диррелл. - Мой тренер - это моя семья, мой дядя, и он беспокоился за меня. Ему не наплевать на меня, он любит меня. Пожалуйста, простите его".
После боя в СМИ появилась информация о том, что после инцидента Лоусон сбежал со стадиона и разыскивается полицией.