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Американский боксер Диррелл извинился за секунданта, который ударил его соперника

Спорт
21 мая, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

По окончании боя на ринге завязалась потасовка, и секундант Диррелла Лоусон несколько раз ударил венесуэльского боксера

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© EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Американский боксер Андре Диррелл извинился за своего дядю и секунданта Леона Лоусона, который после окончания боя ударил по лицу его соперника венесуэльца Хосе Ускатеги. Слова спортсмена приводит BBC.

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Бой за титул временного чемпиона мира по версии IBF в весе до 76,2 кг закончился скандалом

В поединке за титул "временного" чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 76,2 кг победа была присуждена Дирреллу, так как в восьмом раунде Ускатеги ударил американца после гонга и был дисквалифицирован. После этого на ринге завязалась потасовка, и секундант Диррелла Лоусон несколько раз ударил венесуэльца.

"Я хочу извиниться за то, что сделал мой тренер, - сказал Диррелл. - Мой тренер - это моя семья, мой дядя, и он беспокоился за меня. Ему не наплевать на меня, он любит меня. Пожалуйста, простите его".

После боя в СМИ появилась информация о том, что после инцидента Лоусон сбежал со стадиона и разыскивается полицией.

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