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Сакик: хоккеист Миронов имеет все шансы закрепиться в составе "Колорадо"

Спорт
21 мая, 11:57 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По мнению генменеджера клуба, российский защитник отличается надежностью и хорошим первым пасом

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Андрей Миронов

Андрей Миронов

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский защитник Андрей Миронов имеет отличные шансы закрепиться в основном составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо". Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер клуба Джо Сакик.

Миронов ранее подписал с "Колорадо" двухлетний контракт. Игрок ранее выступал за московское "Динамо".

"Он отличный надежный защитник с хорошим первым пасом. Ему не везло с травмами в этом сезоне, но нужно смотреть вперед - надеюсь, он будет готов к игре за нас, - сказал Сакик. - У него отличные шансы закрепиться в команде. Он молод, хорош в защите, может сыграть жестко - у него есть все, чтобы остаться с нами".

Миронов выступает за сборную России на чемпионате мира, который проходит в Кельне и Париже. Он провел на турнире пять матчей, в которых забил один гол.

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