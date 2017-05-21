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Сакик: хоккеист Миронов имеет все шансы закрепиться в составе "Колорадо"Спорт 21 мая, 11:57
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КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский защитник Андрей Миронов имеет отличные шансы закрепиться в основном составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо". Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер клуба Джо Сакик.
Миронов ранее подписал с "Колорадо" двухлетний контракт. Игрок ранее выступал за московское "Динамо".
"Он отличный надежный защитник с хорошим первым пасом. Ему не везло с травмами в этом сезоне, но нужно смотреть вперед - надеюсь, он будет готов к игре за нас, - сказал Сакик. - У него отличные шансы закрепиться в команде. Он молод, хорош в защите, может сыграть жестко - у него есть все, чтобы остаться с нами".
Миронов выступает за сборную России на чемпионате мира, который проходит в Кельне и Париже. Он провел на турнире пять матчей, в которых забил один гол.