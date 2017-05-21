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Сакик: вратарь "Колорадо" Варламов набрал неплохую форму после операции

Спорт
21 мая, 12:11 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Голкипер в конце января перенес операцию в паховой области и выбыл из строя до конца сезона

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Семен Варламов

Семен Варламов

© AP Photo/David Zalubowski

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Семен Варламов уже набрал неплохую форму после операции. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер клуба Джо Сакик.

Голкипер в конце января перенес операцию в паховой области и выбыл из строя до конца сезона. Ранее его отец сообщил ТАСС, что игрок уже приступил к тренировкам.

"Операция у Варламова прошла хорошо. Он восстанавливается, уже набрал неплохую форму и находится в хорошем расположении духа. Хотим видеть его здоровым к началу сезона", - сказал Сакик.

Варламов играет за "Колорадо" с 2011 года.

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