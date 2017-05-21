Женская сборная России по керлингу одержала победу на турнире CCT Arctic Cup

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ДУДИНКА /Красноярский край/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России во главе со скипом Анной Сидоровой одержала победу над сборной США в финале международного турнира по керлингу CCT Arctic Cup среди женщин.
Россиянки со счетом 5:3 обыграли олимпийских чемпионок 2014 года во главе с Дженнифер Джонс.
В матче за третье место другая российская команда с Викторией Моисеевой со счетом 5:4 обыграла швейцарскую сборную (скип Алина Пец).
Турнир прошел на ледовой арене "Таймыр" в Дудинке (Красноярский край). CCT Arctic Cup является самым северным международным турниром по керлингу.