Женская сборная России по керлингу одержала победу на турнире CCT Arctic Cup

ДУДИНКА /Красноярский край/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России во главе со скипом Анной Сидоровой одержала победу над сборной США в финале международного турнира по керлингу CCT Arctic Cup среди женщин.

Россиянки со счетом 5:3 обыграли олимпийских чемпионок 2014 года во главе с Дженнифер Джонс.

В матче за третье место другая российская команда с Викторией Моисеевой со счетом 5:4 обыграла швейцарскую сборную (скип Алина Пец).

Турнир прошел на ледовой арене "Таймыр" в Дудинке (Красноярский край). CCT Arctic Cup является самым северным международным турниром по керлингу.