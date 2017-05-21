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СМИ: Блатт может возглавить БК ЦСКА в случае отставки Итудиса

Спорт
21 мая, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Контракт Итудиса с армейским клубом рассчитан еще на два года

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Дэвид Блатт

Дэвид Блатт

© EPA/DANIEL DAL ZENNARO, архив

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Бывший главный тренер мужской сборной России и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" американец Дэвид Блатт является главным кандидатом на пост наставника московского ЦСКА, если нынешний тренер команды грек Димитрис Итудис будет отправлен в отставку. Об этом сообщает израильский портал Isport.

В пятницу ЦСКА уступил греческому "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги со счетом 78:82 и сыграет в матче за третье место с испанским "Реалом" в воскресенье.

Как сообщает издание, в ЦСКА разочарованы таким результатом. Летом в клубе могут последовать перемены, вплоть до отставки главного тренера команды. Блатт называется в числе основных кандидатов на пост главного тренера в таком случае.

Контракт Итудиса с ЦСКА рассчитан еще на два года. Блатт, который сейчас возглавляет турецкий клуб "Дарюшшафака", также имеет действующее соглашение еще на один год.

Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год. Под его руководством команда в 2007 году выиграла чемпионат Европы, в 2011 году бронзовые медали турнира, а в 2012 году - бронзовые олимпийские медали. В 2014 году Блатт возглавил "Кливленд" и в первый сезон довел команду до финала плей- офф, в шести матчах уступив "Голден Стейт".

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