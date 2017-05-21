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Бертомеу: баскетбольная Евролига будет расширяться до 18 клубов в ближайшие годы

Спорт
21 мая, 13:08 UTC+3 СТАМБУЛ корр. ТАСС, Андрей Карташов

Также глава Евролиги заявил, что турнир со временем планирует отказаться от специальных приглашений (wild card)

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Жорди Бертомеу

Жорди Бертомеу

© EPA/MARCELO SAYAO

СТАМБУЛ, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольная Евролига будет расширяться до 18 команд в ближайшее время, а со временем до 24-х. Об этом журналистам заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу.

"16 клубов - это не окончательное количество клубов. Конечно, у нас есть планы по расширению Евролиги. До 18 в ближайшее время. Приоритетные направления расширения: Германия, Франция, Британия и клубы, которые будут получать путевки из Еврокубка", - сказал Бертомеу.

"В конце июня мы встретимся с представителями клубов и будем обсуждать стратегию развития до 2022 года", - сказал Бертомеу.

Также глава Евролиги заявил, что турнир планирует отказаться от специальных приглашений (wild card) со временем.

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