Сидорова: отсутствие отбора на турнир ОИ-2018 по керлингу не расслабит команду

ДУДИНКА /Красноярский край/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Сергей Фукс/. Команда скипа Анны Сидоровой не почувствует расслабленности из-за того, что поедет на олимпийский турнир по керлингу без отбора. Такое мнение Сидорова высказала журналистам.

Команда Сидоровой, которая является вице-чемпионом мира 2017 года, по решению исполкома Федерации крелинга России (ФКР) не сыграет в отборе с командой скипа Виктории Моисеевой и представит Россию на Олимпийских играх 2018 года.

"Конечно, мы рады, но я не считаю, что это нас расслабит. У нас меньше года до Олимпиады, и наша команда не нуждается в мотивации. Четыре года назад мы оставались именно для того, чтобы поехать на Игры. Мы понимаем, что сборная России как никогда близка к пьедесталу Олимпиады", - отметила Сидорова.

"Лично с Моисеевой я не разговаривала на эту тему, насколько я знаю, девочки тоже. В силу этики мы не обсуждаем этот момент. Мы общаемся, мы очень дружелюбны друг к другу, никаких проблем нет. Не могу сказать, что мы друзья, потому что у нас разные программы подготовки, мы очень редко видимся, а вообще мы раньше играли вместе и приносили России медали", - добавила она.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Было тяжело настроиться на турнир CCT Arctic Cup

Женский турнир по керлингу CCT Arctic Cup дался команде скипа Сидоровой очень тяжело.

Турнир прошел на ледовой арене "Таймыр" в Дудинке (Красноярский край). В финале соревнований команда Сидоровой обыграла канадок во главе с Дженнифер Джонс со счетом 5:3. CCT Arctic Cup является самым северным международным турниром по керлингу.

"Испытываем радость, ведь мы победили такого соперника, да еще и на родной земле. Это два самых основных момента - сыграть на родине против действующих олимпийских чемпионок и выиграть, ведя на протяжении всей игры, это очень круто", - поделилась эмоциями Сидорова.

"Это самые поздние соревнования, но это не в новинку для нас, хоть давно такого не было. Бывало так, что играли этапы Кубка России поздно. Мы были готовы к этому, но понимали, что тяжело будет себя ментально собрать на турнир. Я рада, что у нас получилось выложиться в полную силу, как раз мы это обсуждали вслух - девочки, как хотите, до последней игры, до последнего камня бороться, до победы, отдых будет потом", - добавила она.

По словам Сидоровой, команда не смогла до конца акклиматизироваться и подготовиться к турниру в должной мере. "Физически было достаточно тяжело, были проблемы со сном. Тем более, мы приехали прямо перед соревнованиями, день приезда мы провели очень насыщенно, нас водили по всем достопримечательностям. Уже на следующий день были игры, не удалось акклиматизироваться до конца из-за светлых ночей".