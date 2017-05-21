Моисеева: решение отправить команду Сидоровой на турнир ОИ по керлингу не разочаровало

ДУДИНКА /КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Сергей Фукс/. Решение исполкома Федерации керлинга России (ФКР) отправить команду скипа Анны Сидоровой на Олимпийские игры 2018 года без отбора не вызвало у их соперниц из команды скипа Виктории Моисеевой разочарования и удивления. Об этом Моисеева заявила журналистам.

15 мая исполком ФКР решил, что команда Сидоровой, которая является вице-чемпионом мира 2017 года, не будет участвовать в отборе к Играм-2018. Команда Моисеевой является чемпионом Европы и также претендовала на олимпийскую квоту.

"После того, как команда Сидоровой успешно выступила на чемпионате мира, мы были практически уверены, что так все и решится. То есть не было никакого удивления и разочарования. Конечно, мы все хотим на Олимпиаду, но также мы прекрасно понимаем исполком, который фактами доказал, что решение правильное. Не в нашей компетенции спорить с таким решением, значит, будем бороться за другие медали", - заявила Моисеева.

"Нельзя никогда останавливаться, всегда нужно к чему-то стремиться. Понятно, что кто-то из состава захочет остановиться, но следующий сезон мы отработаем в полную силу, подготовимся к отбору на чемпионат мира и, надеюсь, выступим там", - добавила она.

В Дудинке завершился турнир CCT Arctic Cup, бронзовым призером которого стала команда Моисеевой. В матче за третье место россиянки обыграли команду из Швейцарии со скипом Алиной Петц со счетом 5:4, первой стала команда Сидоровой. "Мы хорошо собрались на этот турнир, потому что это последние соревнования в сезоне, и теперь мы будем отдыхать со спокойной душой. На самом деле, у нас не было перерыва и нам не нужно было собираться, потому что у нас до этого был чемпионат России, мы находимся в тонусе", - сказала Моисеева.

"Игра была довольно ровная, и было понятно, что все решится одним броском. Это могло решиться в восьмом энде, но так случилось, что перевели в экстраэнд, где нужно было провести точный бросок. Когда это последний бросок, то нельзя сказать, что он простой, и не так просто его поставить в нужное место", - резюмировала она.