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Россиянин Жеребченко стал третьим на этапе Гран-при по фехтованию на рапирах в Шанхае

Спорт
21 мая, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Победу в соревнованиях одержал британец Ричард Крузе

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Дмитрий Жеребченко (слева)

Дмитрий Жеребченко (слева)

© EPA/MAXIM SHIPENKOV

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский рапирист Дмитрий Жеребченко занял третье место на этапе Гран-при по фехтованию, который проходил в Шанхае.

Победу в соревнованиях одержал британец Ричард Крузе, вторым стал итальянец Алессио Фокони. Еще одна бронза на счету француза Эрвана Ле Пешо.

Следующий этап Гран-при пройдет в Боготе с 26 по 28 мая.

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