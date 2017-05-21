Россиянин Жеребченко стал третьим на этапе Гран-при по фехтованию на рапирах в Шанхае

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский рапирист Дмитрий Жеребченко занял третье место на этапе Гран-при по фехтованию, который проходил в Шанхае.
Победу в соревнованиях одержал британец Ричард Крузе, вторым стал итальянец Алессио Фокони. Еще одна бронза на счету француза Эрвана Ле Пешо.
Следующий этап Гран-при пройдет в Боготе с 26 по 28 мая.