Россиянин Жеребченко стал третьим на этапе Гран-при по фехтованию на рапирах в Шанхае

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский рапирист Дмитрий Жеребченко занял третье место на этапе Гран-при по фехтованию, который проходил в Шанхае.

Победу в соревнованиях одержал британец Ричард Крузе, вторым стал итальянец Алессио Фокони. Еще одна бронза на счету француза Эрвана Ле Пешо.

Следующий этап Гран-при пройдет в Боготе с 26 по 28 мая.